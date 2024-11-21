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佐佐木朗希挑戰MLB 2025年1月中旬後敲定新東家

2024/11/21 11:58（11/21 12:21 更新）
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日本職棒23歲投手佐佐木朗希。（共同社）
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（中央社東京21日綜合外電報導）日媒引述美國職棒大聯盟MLB官網報導，大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）說，日本職棒23歲投手佐佐木朗希欲挑戰MLB，他的簽約時間預計落在2025年1月15日之後。

佐佐木被日媒稱為「令和怪物」，他效力的日職千葉羅德海洋隊本月9日表示，已同意佐佐木利用入札制度挑戰美國職棒大聯盟，接下來將辦理申請手續。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，由於佐佐木未滿25歲，根據大聯盟的勞資規定，他只能從簽訂小聯盟合約起步，不過他能投出時速超過160公里的直球與落差很大的指叉球等，有望成為各支球隊競相爭奪的好手。

報導指出，主掌大聯盟全體事務的大聯盟主席評論尚未決定去向的個別投手相當罕見，而且許多美國媒體也紛紛以快訊報導此事，相當關注佐佐木。

而在集結大聯盟各球團與選手代理人等的冬季會議於下月召開之際，要敲定佐佐木去向的可能性很低，不過此事將如何影響今年冬季會議也備受外界關注。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1131121

#MLB
#大聯盟
#佐佐木
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