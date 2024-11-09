佐佐木朗希挑戰MLB 闖蕩日職5年曾投出最年輕完全比賽

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本職業棒球千葉羅德海洋隊23歲投手「令和怪物」佐佐木朗希，已獲球團同意挑戰美國職棒大聯盟MLB。回顧他加盟日職5年的精采表現，包括投出「最年輕的完全比賽」等。

千葉羅德海洋球團今天表示，已同意佐佐木利用入札制度挑戰美國職棒大聯盟MLB，接下來將展開申請手續。

日本放送協會（NHK）報導，佐佐木出身日本岩手縣陸前高田市，今年23歲，身高192公分的他藉由抬高左腳的投球姿勢，能投出時速超過160公里的直球與落差很大的指叉球。

2019年就讀大船渡高校3年級時，佐佐木因被測到投出163公里的球速引發關注。

雖然佐佐木在夏季地方大會關鍵的冠軍戰中未登板，最後大船渡高校輸掉比賽，無緣晉級日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園），但教練當時考量到佐佐木投球疲勞及其未來發展未讓佐佐木登板投球，引發了激烈爭論。

佐佐木隨後在日職2019年選秀大會上獲4個球團的第一指名，經過抽籤後由羅德獲談判權，最終確定加盟羅德。

加盟首年的2020年球季，佐佐木未在一軍登板，而是在當年的投手教練吉井理人指導下，邊參加一軍練習邊進行調整。

佐佐木在加盟羅德第2年球季的2021年順利在一軍登板，共拿到3勝；第3年球季的2022年甚至成為日職時隔28年、第16位達成完全比賽的投手，不僅如此，他當年也以20歲5個月的年齡改寫1960年投手嶋田源太郎20歲11個月的最年輕完全比賽紀錄。

他在這場比賽還以連續三振13名打者改寫高懸64年紀錄，單場總計飆出19K追平日職紀錄。

佐佐木當時搭配捕手松川虎生投出完全比賽，以「在職業棒球完成完全比賽最年輕投捕搭檔」獲金氏世界紀錄認證。

佐佐木在2022年球季共拿到9勝4敗、防禦率2.02及三振173次的優異成績。

2023年的第4年球季時，佐佐木代表日本出賽世界棒球經典賽（WBC），為日本隊奪冠做出貢獻；在這個球季，佐佐木投出跟旅美球星大谷翔平在日本火腿隊時期同樣快的165公里速球，並列日本選手最快紀錄。

今年是佐佐木在日職闖蕩的第5年，年初在與球團完成換約後舉行記者會曾說，「未來有想在大聯盟打球的想法」。

不過，佐佐木今年5月到6月因為右手臂狀況不佳等情況，兩次被取消一軍登錄，被迫進入二軍調整。儘管如此，8月重返一軍後接連拿下勝投，更在球季最後登板主投的10月，拿到時隔兩年的完投勝。

總計佐佐木今年球季共先發登板18場比賽，拿到10勝5敗成績，也是個人首度拿到兩位數勝投。隨著球團首肯挑戰大聯盟，佐佐木未來表現勢必將繼續成為廣大球迷的關注焦點。（譯者：黃名璽）1131109