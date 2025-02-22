佐佐木朗希宣布結婚 教頭傻眼：他有女朋友？

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（中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電）新加盟洛杉磯道奇隊的日本新生代巨投佐佐木朗希今天宣布結婚喜訊；全隊上下都是到消息曝光之後才知道，總教練羅伯茲驚訝問：「什麼？他有女朋友？」

佐佐木朗希今天在社群媒體貼出一張照片，照片裡有兩頂道奇隊LA字樣的帽子。

貼文寫到：「感謝大家一直以來的支持，日前，我與一位普通女性登記結婚了。這是我在人生與職業生涯上的全新起點，內心充滿期待與不安，但我們夫妻將攜手努力，希望大家能夠溫暖地守護與支持我們。」

道奇隊正在亞利桑那州的春訓基地備戰新球季，「洛杉磯時報」報導，佐佐木朗希的喜訊來得毫無預警，就連總教練羅伯茲（Dave Roberts）在例行接受媒體採訪時，似乎一無所知，語氣驚訝反問：「朗希？」

羅伯茲還說：「什麼？我不知道他有女朋友。」

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「洛杉磯時報」形容，佐佐木朗希宣布喜訊的方式，與去年大谷翔平在春訓宣布結婚一樣，事前毫無徵兆，為春訓基地製造一個大驚喜。佐佐木是在每天例行訓練開始之前，在社群媒體Instagram上貼文。

報導指出，甚至連日本隊友、曾共同效力日本國家隊的大谷翔平、山本由伸事前都不知道。佐佐木朗希接受媒體訪問的時候說，大谷與山本「他們很驚訝，一開始他們還不相信」。（編輯：田瑞華）1140222