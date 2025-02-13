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佐佐木朗希披道奇11號球衣 送禮感謝前輩割愛背號

2025/2/13 13:26（2/13 13:39 更新）
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日本投手佐佐木朗希1月22日加盟洛杉磯道奇隊。（共同社）
日本投手佐佐木朗希1月22日加盟洛杉磯道奇隊。（共同社）
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（中央社格倫代爾12日綜合外電報導）有「令和怪物」之稱的日本頂尖投手佐佐木朗希加盟洛杉磯道奇隊後，披上11號球衣。根據球團今天公布的影片，他在春訓基地贈送禮物給讓出背號的前輩羅哈斯，當面表達謝意。

日本「每日體育報」（Daily Sports）報導，儘管羅哈斯（Miguel Rojas）曾表示，不期待佐佐木送他禮物，不過影片中的羅哈斯收到佐佐木贈送的3瓶清酒與酒杯後，看起來相當高興。

根據道奇球團今天在社群平台X公布的影片，兩人相見歡時，23歲的佐佐木在一個房間內，向踏進房間且一邊用日文講「你好」的羅哈斯表示，「謝謝你讓出背號」。

接著，佐佐木介紹桌上的禮品是「日本有名的清酒，以及日本傳統的玻璃酒杯，使用這個喝酒的話，相當美味」，並當面致贈禮物。

羅哈斯看到禮物後，面帶笑容地道謝，還拿起酒杯稱酒杯顏色「是道奇藍呢」，並笑稱會把清酒「放在家中展示」。

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他還表示，身為資深球員，讓出背號給年輕選手是理所當然的，也提到之前披過11號球衣的球員，並指出「（傳承背號）是我們相當重要的文化」。

現年35歲的羅哈斯是經歷豐富的內野手，他本月稍早出席球迷活動時表示，「真的沒有期待（從佐佐木那邊獲得謝禮），我只想贏球，他若穿上（背號11號球衣）感到舒適，我也很高興」。（譯者：楊惟敬/核稿：李佩珊）1140213

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