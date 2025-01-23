佐佐木朗希被道奇穩定性打動 稱大谷翔平山本由伸非決定因素

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（中央社記者林宏翰洛杉磯22日專電）23歲日本投手佐佐木朗希今天加盟洛杉磯道奇，對於美國媒體揭露他在決定新東家時給大聯盟各隊「出家庭作業」，他在記者會上說明，這是希望在有限的時間內，瞭解各隊的差異，弄清楚他們的想法。

佐佐木朗希有「令和怪物」的外號，被美國媒體譽為大聯盟體系之外的最強投手，今天正式加盟道奇。他在日本職棒4個球季之後挑戰大聯盟，是日本最年輕完全比賽的紀錄保持者。

佐佐木朗希是各隊爭相網羅的熱門人物，美國媒體日前揭露，他向各隊提出一道「家庭作業」要求各隊「診斷他上個球季在日本職棒球速下降的原因，並要求球隊提出應對計畫，確保這件事不會再發生。」

在今天加盟記者會上，佐佐木朗希被問到「家庭作業」背後想法？他表示：「因為做決定的時間有限，這可以幫助我瞭解這麼多支球隊的差異。給他們出作業是一個很好的機會，可以瞭解球隊的想法。」

佐佐木朗希說明最終決定加盟道奇的心路歷程：「我有機會與這麼多支球隊交談，他們都有許多吸引人的地方，但總體來說，就我綜合考量之後，我認為道奇隊是最好的選擇。」

被問到道奇陣中有大谷翔平、山本由伸等日本好手，是否是他決定加盟道奇的重要因素？

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佐佐木朗希表示：「當我在這麼多球隊中考慮時，陣中有沒有日本人對我來說不是優先考慮的因素，但能夠跟大谷翔平與山本由伸這兩位優秀的球員並肩作戰，我非常期待。」

他表示，影響他最終選擇道奇的關鍵是，道奇隊管理階層展現出來的穩定性。（編輯：陳慧萍）1140123

佐佐木朗希披上道奇隊11號球衣。（共同社）