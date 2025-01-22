鈴木一朗談入選棒球名人堂未獲全票 正因不完美才想更向前邁進

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）美國棒球名人堂今天宣布，日本傳奇球星鈴木一朗以99.7%得票率入選，成為美國棒球名人堂史上第一位亞洲球員。僅差1票就能「全票入選」，鈴木一朗表示，缺1票也很好，「不完美也是好事，正因如此，才會想更往前邁進」。

美國棒球作家協會（BBWAA）今天公布2025年棒球名人堂投票結果， 鈴木一朗 鈴木一朗小檔案 綽號別稱：一朗、Ichiro、176、朗神

出生地：日本愛知縣、生日：1973年10月22日（45歲）

身高體重：180公分79公斤、投打習慣：右投左打、守備位置：外野手

職棒選秀：1991年日本職棒選秀會歐力士藍浪隊第四指名、2000年美國職棒西雅圖水手隊入札制度獲選

日本職棒首次出場：1992年7月11日

美國職棒首次出場：2001年4月2日

獲得金氏世界紀錄：MLB新人單季最多安打（242支，2001年）、MLB年間最多安打（262支，2004年）、MLB單季連續盜壘場次（39次，2006年）、MLB明星賽首支場內全壘打（2007年）、MLB最多季200安打（10季，2010）、MLB連續最多季200安打（2001年至2010年）、職棒最多安打數（4257支，2016年） 資料來源：MLB官網、維基百科、金氏世界紀錄官網 看更多 關閉 、沙巴西亞（CC Sabathia）、瓦格納（Billy Wagner）等3人為本屆入選球星。

鈴木一朗在394張選票當中獲得393票，以99.746%的得票率進入名人堂。僅次於「洋基隊長」吉特（Derek Jeter）在2020年進入名人堂時得票率99.748%，兩人是名人堂史上野手的最高得票率。

鈴木一朗僅差1票就能全票入選。1月16日鈴木一朗進入日本的棒球名人堂是349張選票當中獲得323票，沒能全票入選。

對此，鈴木一朗今天在美國職棒大聯盟水手隊主場華盛頓州西雅圖，召開記者會時被媒體問及僅差1票就能全票入選一事。

鈴木一朗表示，追求自己認為的完美，往前邁進就是人生，「不完美也是好事，正因如此，才會想更往前邁進。讓我得以重新思考或面對此事，也很好」。

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被媒體問及認為至今最有成就感的事，鈴木一朗說，「自己在引退的前一年，也就是2018年5月起，不是以選手（球員）身分打球，直到10月為止，過著僅是『練習』的生活，對下一年懷著信心，這段時間是很難得的經驗。比起打球或創造什麼紀錄，這段經驗成了我精神上的支柱」。

他還言及2019年3月在東京巨蛋引退一事。他說：「儘管我沒通知大家我要引退，但比賽結束後過了好幾個小時，球迷仍留在球場等我，那瞬間成了我的精神支柱，我想今後也是。」（編輯：張芷瑄）1140122

圖為2016年8月鈴木一朗敲出3000支安打，隔天在球場向球迷脫帽致意。（美聯社）