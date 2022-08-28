鈴木一朗入水手名人堂感謝妻子相伴 大谷翔平、松坂大輔錄影祝賀[影]

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（中央社東京28日綜合外電報導）48歲的美國職棒大聯盟前知名球星 鈴木一朗 鈴木一朗小檔案 綽號別稱：一朗、Ichiro、176、朗神

出生地：日本愛知縣、生日：1973年10月22日（45歲）

身高體重：180公分79公斤、投打習慣：右投左打、守備位置：外野手

職棒選秀：1991年日本職棒選秀會歐力士藍浪隊第四指名、2000年美國職棒西雅圖水手隊入札制度獲選

日本職棒首次出場：1992年7月11日

美國職棒首次出場：2001年4月2日

獲得金氏世界紀錄：MLB新人單季最多安打（242支，2001年）、MLB年間最多安打（262支，2004年）、MLB單季連續盜壘場次（39次，2006年）、MLB明星賽首支場內全壘打（2007年）、MLB最多季200安打（10季，2010）、MLB連續最多季200安打（2001年至2010年）、職棒最多安打數（4257支，2016年） 資料來源：MLB官網、維基百科、金氏世界紀錄官網 看更多 關閉 獲選進入水手隊名人堂，他今天在滿場球迷前致詞時，感謝妻子弓子一路相伴。日本球星大谷翔平及退休球星松坂大輔，都透過影像祝賀。

日媒Full-Count報導，水手隊在美西時間8月27日（台灣時間8月28日）賽事進行前，為鈴木舉辦進入球團名人堂的祝賀儀式。除了身著深藍色西裝的主角鈴木外，今天出席盛會的還有鈴木妻子弓子，及已入選水手名人堂的前球員小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）等人。

現職為水手球團總裁特助鈴木致詞時用英語問候滿場球迷，過程中也數度以笑話博得滿場球迷大笑。

影片來源：Seattle Mariners

鈴木公開表達對妻子的感謝說，「我很高興我的妻子弓子能在這裡陪我，沒有她就不可能有這份榮耀」；到目前這瞬間為止的旅程中，妻子始終陪伴著他面對所有挑戰。

鈴木也說，能成為水手的一份子，「改變了我的人生」，對球團與西雅圖不勝感激。

談到加盟水手隊時的水手隊最大股東、任天堂社長山內溥，曾長年擔任水手隊老闆，給了鈴木以第一位日籍野手身分在西雅圖打球的機會，鈴木說，「我一輩子都感謝他」。

另外，無法親自到場的大聯盟日本球星大谷翔平及退休球星松坂大輔等人，則透過錄影方式表達祝福與祝賀。

日媒The Answer報導，大谷在現場播放的影片中表示，鈴木是他從小時候開始的目標，「能為這樣的人錄製祝賀影片，我感到有點不可思議」。

大谷說：「往後也會以鈴木一朗作為目標繼續努力，今天要恭喜鈴木一朗。」

過去在大聯盟與鈴木數度上演投打對決、也在世界棒球經典賽（WBC）同披日本代表隊戰袍的松坂大輔，也錄製影片祝賀。

松坂說：「大家好，我是松坂大輔，要恭喜一朗進入西雅圖水手隊名人堂。」雖然自己2021年已退休，但從加入職棒前開始，一直以來都把一朗的背影視為目標而努力。

松坂說，對他來說，一朗是令人憧憬與尊敬的人，也是他努力的目標，「未來也希望持續追趕一朗的背影」，並期待未來在美國或日本再相會，「再度恭喜一朗入選水手隊名人堂」。

共同社報導，鈴木今天全程用英語致詞約10分鐘，強調自己作為球員雖然已經退休，「但棒球對我來說是永遠的精神」。

鈴木是獲選進入水手隊名人堂的第10人，他在2025年預定將獲得位在紐約州古柏鎮（Cooperstown）的美國國家棒球名人堂票選資格。一般認為，屆時他將入選名人堂，成為史上首位獲此殊榮的亞洲球員。

鈴木曾10度入選明星隊，10次拿到金手套、2次打擊王，2001年榮膺新人王及年度MVP。他的大聯盟生涯跨越19個球季，先後效力於水手隊、紐約洋基隊和邁阿密馬林魚隊，大聯盟生涯累積3089支安打。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110828