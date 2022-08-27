獲選進入水手隊名人堂 鈴木一朗：人生難以預料

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日本前MLB球星鈴木一朗27日將進入水手隊名人堂。現職為水手球團總裁特助的鈴木一朗，27日在記者會表示，人生真的不知道會發生什麼事。（美聯社）

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（中央社東京27日綜合外電報導）寫下美國職棒大聯盟多項紀錄的日本前知名球星鈴木一朗27日將進入水手隊名人堂，他今天表示，人生真的不知道會發生什麼事，連他都無法想像自己能站上這個舞台。

日本放送協會（NHK）報導，為表彰 鈴木一朗 鈴木一朗小檔案 綽號別稱：一朗、Ichiro、176、朗神

出生地：日本愛知縣、生日：1973年10月22日（45歲）

身高體重：180公分79公斤、投打習慣：右投左打、守備位置：外野手

職棒選秀：1991年日本職棒選秀會歐力士藍浪隊第四指名、2000年美國職棒西雅圖水手隊入札制度獲選

日本職棒首次出場：1992年7月11日

美國職棒首次出場：2001年4月2日

獲得金氏世界記錄：MLB新人單季最多安打（242支，2001年）、MLB年間最多安打（262支，2004年）、MLB單季連續盜壘場次（39次，2006年）、MLB明星賽首支場內全壘打（2007年）、MLB最多季200安打（10季，2010）、MLB連續最多季200安打（2001年至2010年）、職棒最多安打數（4257支，2016年） 資料來源：MLB官網、維基百科、金氏世界記錄官網 看更多 關閉 球員時代在MLB西雅圖水手隊長年表現活躍的功績，水手隊在2021年11月宣布鈴木一朗獲選進入水手隊名人堂，將在美西時間8月27日於西雅圖舉行的賽事前舉辦正式儀式。球團方面表示，8月27日賽事門票已售罄。

現職為水手球團總裁特助的鈴木一朗今天在水手主場舉行的賽事前，一如往常地在球場熱身後，穿著練習服出席記者會。

談到自己是第一位獲選進入美國職棒大聯盟球團名人堂的日本選手，鈴木一朗說，「人只要活著，真不知道會發生什麼事，誰都想像不到，連我自己不論在哪個時間點，都無法想像能站上今天這個舞台。」

回想起2001年轉戰大聯盟的過往，鈴木一朗說，「在日本職棒打球的9年經驗最重要，我不是來到美國才建立起自信，我是從春訓開始就有（能在大聯盟打球的）自信。」

談到球員時代一直支持著他的信念，鈴木一朗說，他從小身形就偏瘦，以棒球選手來說並不壯碩。

對於旁人認為身形偏瘦打棒球有些勉強，他說，他從小學時開始一路跟這種看法奮戰到大聯盟，「我知道用結果來讓這樣的聲音消失的快感，這種情況反覆累積，造就了現在的我」。

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鈴木一朗是獲選進入水手隊名人堂的第10人，他在2025年預定將獲得位在紐約州古柏鎮（Cooperstown）的美國國家棒球名人堂票選資格。一般認為，屆時他將入選名人堂，成為史上首位獲此殊榮的亞洲球員。

鈴木一朗曾10度入選明星隊，10次拿到金手套、2次打擊王，2001年榮膺新人王及年度MVP。他的大聯盟生涯跨越19個球季，先後效力於水手隊、紐約洋基隊和邁阿密馬林魚隊，大聯盟生涯累積3089支安打。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110827