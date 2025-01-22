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西雅圖水手51號退休 鈴木一朗開創國際球員新世代

2025/1/22 13:13
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（中央社記者謝靜雯台北22日電）日籍好手鈴木一朗成為首名進入美國棒球名人堂的亞洲球星，西雅圖水手隊也宣布51號背號退休，為隊史第4人。球隊主席史丹2頓稱讚鈴木一朗國際球員開創新世代，持續展現影響力。

美國棒球名人堂今天宣布日籍傳奇球星鈴木一朗以99.7%得票率入選，水手隊也宣布鈴木一朗所穿的51號背號退休，成為繼小葛瑞菲（Ken Griffey）的24號、馬丁尼茲（Edgar Martinez）的11號、傑基羅賓遜（Jackie Robinson）的42號後，隊史第4人。

背號退休儀式將於美國時間8月9日在西雅圖的T-Mobile Park棒球場舉行，當天為水手隊與坦帕灣光芒比賽。

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水手球團主席史丹頓（John Stanton）表示，在近1/4個世紀，鈴木一朗一直是水手隊重要的一員，在2001年到美職大聯盟挑戰，開創了國際球員的新世代，職業生涯展現對每天比賽的熱愛，無論技巧、熱情、每天的準備工作，都具備真正偉大的球員的特質，在退休後也持續展現影響力。

鈴木一朗美職大聯盟19年間有14年效力水手隊，效力水手隊期間10度入選明星賽，並且10度獲得金手套肯定，2010年成為首名連續10季單季至少200支安打的大聯盟球員，大聯盟生涯累計3089支安打。（編輯：管中維）1140122

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