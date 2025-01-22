鈴木一朗得票率99.7% 美國棒球名人堂首位亞洲成員

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（中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電）美國棒球名人堂今天宣布，日本傳奇球星鈴木一朗以99.7%得票率入選，成為美國棒球名人堂史上第一位亞洲球員。

美國棒球作家協會（BBWAA）今天公布2025年棒球名人堂投票結果，鈴木一朗、沙巴西亞（CC Sabathia）、瓦格納（Billy Wagner）等3人為本屆入選球星。

鈴木一朗在394張選票當中獲得393票，以99.746%的得票率進入名人堂。僅次於「洋基隊長」吉特（Derek Jeter）在2020年進入名人堂時得票率99.748%，兩人是名人堂史上野手的最高得票率。

鈴木一朗僅差1票就能全票入選。美國棒球名人堂歷史上，僅有2019年入選的洋基終結者李維拉（Mariano Rivera）是唯一全票當選的名人堂成員。

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李維拉、吉特、鈴木一朗等3人依序為美國棒球名人堂歷史上，得票率最高的前3名名人堂成員。

美國棒球名人堂由棒球作家協會會員投票，大聯盟生涯10年以上、退役滿5年就具有候選資格，入選門檻為得票率75%。（編輯：高照芬）1140122