開箱老照片》日本職棒球星鈴木一朗來台

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（中央社網站）1999年（民國88年）11月19日：日本球星鈴木一朗隨日本職棒太平洋聯盟歐力士隊來台參加921賑災義演賽，在華國洲際飯店召開記者會。

民國88年台灣發生921大地震，原就有意來台灣進行表演賽的歐力士隊，主動與中華民國棒球協會聯繫，願意將性質改為賑災義演賽，且在台期間完全配合主辦單位的賑災活動。經過棒協安排，日期敲定在11月19日到21日與中華隊、中職明星隊、台灣大聯盟明星隊打3場義演賽。

隸屬於歐力士的鈴木一朗也隨隊來台，在記者會上，他表示因為過去日本神戶也曾遭遇地震，所以相當了解台灣民眾的艱苦，希望來這裡能幫助台灣民眾早日走出陰霾。

然而鈴木一朗手腕受傷尚未痊癒，21日對戰台灣大聯盟明星隊雖然輪到他上場打擊，歐力士隊的監督仍換上代打。最後在八局下半他站上中外野守備位置，接殺台灣大聯盟郭建霖打出的飛球，展現守備美技。

想看更多鈴木一朗的照片，立即到中央社影像空間。1131119