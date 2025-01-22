鈴木一朗成美國棒球名人堂首位亞洲球星 差1票全票入選

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（中央社紐約21日綜合外電報導）美國棒球名人堂本年度新成員出列，日籍好手鈴木一朗在候選第1年即拿下99.7%選票，成為首位進入名人堂的亞洲球星，也是繼洋基隊長吉特之後，史上第2名僅差1票即全拿的選手。

鈴木一朗2001年自日本職棒轉戰美國職棒大聯盟MLB，當年即以242支安打創下新人球季紀錄，他同時拿下美國聯盟年度最佳新人與最有價值球員，在此之前只有1975年波士頓紅襪的林恩（Fred Lynn）有此成績。一朗同年還拿下打擊王、盜壘王、銀棒獎與金手套獎。

一朗的安打能力眾所周知，他從日職的歐力士開始，9年累計敲出1278支安打；轉戰美職後，2010年成為首位連續10季擊出至少200支安打的大聯盟球員。特別是他在2004年單季敲出262支安打，至今也是大聯盟另一項高懸不破的紀錄。

1994年效力於歐力士的鈴木一郎（右）首次達成單季200支安打。（共同社）

在主要以西雅圖水手為主的大聯盟生涯中，一朗19年共揮出3089支安打，躋身頂尖的「3000安俱樂部」。3000安通常是預約名人堂的保證門票。

除了大聯盟生涯高達3成11的打擊率之外，一朗的快腿也讓他的防守與盜壘成為傳奇。他是10次金手套得主，以雷射肩狙殺跑者或是演出接殺美技可謂稀鬆平常。他經常跑出內野安打之外，更在美職生涯演出509次盜壘，這也讓他成為大聯盟史上少有的「3000安、500盜」成員，更在2007年明星賽締造賽史首支場內全壘打。

雖說一朗的生涯數字充滿說服力，但要以全票入選美國棒球名人堂實在困難重重。美國棒球作家協會（BBWAA）自1936年起肩負投票任務，多年來僅有大聯盟史上最多次救援成功（652次）的李維拉（Mariano Rivera）在2019年以投手身分拿下全部選票。值得一提的是，一朗大聯盟第1支再見全壘打就是從李維拉手中打出。

歷年來，眾多棒球名將都無緣達成100%的名人堂得票率。1936年「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）得票率只有95.13%；1979年，生涯寫下660轟與339盜的梅斯（Willie Mays）得票率94.68%；1982年，生涯創下755轟紀錄的漢克阿倫（Hank Aaron）得票率97.83%。

最接近100%得票紀錄的就屬2020年洋基隊長吉特（Derek Jeter），他在397張選票中拿到396票，最終以1票之差的99.7%得票率入選，一朗今年也與吉特同樣是少了1票，至於與一朗同效力水手隊的小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.），2016年則是差了3票。

一朗在以99.7%得票率獲選為美國棒球名人堂成員之前，已先進入日本棒球名人堂，不過他在日本的得票率僅92.6%，全壘打王王貞治當年進入日本名人堂時，得票率也只有93.2%。

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一朗未在日本拿到全票，或許與他在日本打球的球季較少有關，他在日職9年，在美職則有19年。

2019年3月21日，一朗於水手與奧克蘭運動家在東京巨蛋的比賽中退役。如今5年已滿，他方獲名人堂候選資格即已接近100%全票入選，這項極其珍貴的紀錄，近年內應難有第二人。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1140122