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鈴木一朗進入日本棒球名人堂 首度叩關即獲選

2025/1/16 17:19（1/16 17:51 更新）
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日本棒球傳奇名將鈴木一朗（左）和岩瀨仁紀、掛布雅之、富澤宏哉等人16日獲選進入日本棒球名人堂。（共同社）
日本棒球傳奇名將鈴木一朗（左）和岩瀨仁紀、掛布雅之、富澤宏哉等人16日獲選進入日本棒球名人堂。（共同社）
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（中央社東京16日綜合外電報導）日本棒球殿堂博物館今天宣布，曾在日本職棒和美國職棒大聯盟MLB締造多項紀錄的傳奇名將鈴木一朗獲選進入日本棒球名人堂。一朗對此表示相當感謝，盼持續為日本棒球做出貢獻。

日本放送協會（NHK）報導，這次共4人被選入棒球名人堂，除了一朗之外，也包括出賽1002次的日職中日龍隊前終結者岩瀨仁紀、有「老虎先生」稱號的阪神虎隊名將掛布雅之、對提升裁判技術有貢獻的富澤宏哉。

日本棒球殿堂博物館（日文稱野球殿堂博物館）每年會評選出對棒壇貢獻卓著的人士，發布棒球名人堂人物。獎項分成兩大類，一類是競技者獎項（包含球員及教練），另一類是特別獎項。

頒獎儀式今天在東京都文京區的日本棒球殿堂博物館舉辦，一朗於儀式中致詞說道，「相當感謝能進入日本棒球名人堂。我會持續參與棒球事務，直到不能動為止，希望能為日本棒球貢獻一己之力」。

一朗效力日職歐力士藍浪時期，曾於1994年敲出日職史上首見的單季200支安打，並在接下來的數年都擔任藍浪隊首棒打者。

他2001年轉戰MLB西雅圖水手隊後，首個賽季就榮獲新人王及年度最有價值球員（MVP）榮譽，他更締造連續10個賽季都擊出200支安打的紀錄，並於2004年刷新至今仍無人能破的單季262支安打紀錄。

一朗征戰MLB長達19年，累計3089支安打，日職與MLB生涯安打總數為4367支，並於近日入列2025美國棒球名人堂候選名單。

一朗也是史上第7人首度進入日本棒球名人堂候選名單，就成功被選入名人堂。

同樣與一朗獲頒競技者獎項的岩瀨仁紀，生涯都效力中日龍並擔任終結者角色。他近20年的日職生涯，曾拿下5次年度救援王、3次最優秀中繼投手等榮譽。

岩瀨日職生涯登板1002次、救援成功407次，這兩項紀錄至今無人能及。

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他今天在頒獎典禮致詞表示相當高興，「我感覺真的受到許多人支持才能一路走到現在，感謝以前照顧我的人，希望獲獎能報答恩情」。

另外一位獲頒競技者獎項的人是阪神虎前主力打者掛布雅之，他選手時期曾3次奪下日職年度全壘打王，後來因為傷勢等原因退休，生涯累計349轟。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1140116

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