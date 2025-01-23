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佐佐木朗希加盟道奇 以311受災經歷鼓勵洛杉磯人

2025/1/23 09:25（1/23 10:31 更新）
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日本投手佐佐木朗希22日加盟洛杉磯道奇隊。（共同社）
日本投手佐佐木朗希22日加盟洛杉磯道奇隊。（共同社）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯22日專電）有「令和怪物」之稱的23歲日本頂尖投手佐佐木朗希，今天加盟洛杉磯道奇隊。對於洛杉磯近日遭遇野火災情，佐佐木朗希在記者會上提到身為311地震災民的經驗，表示自己從不忘記朝目標邁進，將竭盡全力與洛杉磯人一起奮鬥。

道奇隊今天為佐佐木朗希舉行加盟記者會，球隊總管、棒球事務部總裁佛里曼（Andrew Friedman）為他披上11號球衣。

佛里曼提到，道奇早在6年前就派出球探團隊，觀察仍是高中生的佐佐木朗希投球，對他「強力快速球、精準控球以及超乎年齡的沉穩態度」留下深刻印象。

洛杉磯野火災情平息不久，正邁向災後重建。佐佐木朗希在加盟感言的一開頭，感謝各界在這艱難的時刻，仍然出席這場記者會。

佐佐木朗希出身日本東北岩手縣，2011年3月11日的日本發生「311大地震」，當時他年僅10歲，與家人成了受災戶。父親與爺爺、奶奶都在這場災難當中過世。

佐佐木朗希在加盟記者會上，提到自己的受災經驗、鼓勵洛杉磯，他說：「我也曾經歷天然災害帶來的艱苦時刻，但我始終提醒自己不要忘記目標，不斷向前邁進。」

佐佐木朗希說：「洛杉磯此刻正面臨艱難與挑戰，從今天開始我身為道奇一員，我將竭盡全力，與這座城市的人們一起奮鬥。」

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佐佐木朗希在加盟記者會上表情嚴肅，發言謙虛，他表是：「穿上道奇球衣，提醒著我，這趟旅程才剛開始，這讓我比以往更加專注。」

他感謝多支大聯盟隊伍有興趣網羅他，謙稱「考慮到我在日本沒有取得很多成就，仍有很多球隊向我表現極大的熱情。」（編輯：陳慧萍）1140123

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