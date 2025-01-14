佐佐木朗希大聯盟尋東家 傳洋基與大都會已出局

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（中央社紐約13日綜合外電報導）有「令和怪物」之稱的日本棒球好手佐佐木朗希決定闖蕩美職大聯盟，他與各球隊的簽約窗口15日將開啟。多家媒體報導，這位各方爭搶的右投已經拒絕紐約洋基等多支隊伍。

路透社報導，紐約大都會與德州遊騎兵也在窗口開啟前退出競爭行列，舊金山巨人昨天也宣布不會參與協商。

美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）今天報導，多倫多藍鳥與聖地牙哥教士均與佐佐木朗希第2度會面；洛杉磯道奇和芝加哥小熊也已見過這名23歲的年輕投手。

佐佐木朗希的簽約窗口於美國東部時間1月15日上午9時（台灣時間15日晚間10時）開啟，1月23日下午5時（台灣時間24日上午6時）截止。

根據美國職棒大聯盟（MLB）和日本職棒（NPB）之間的選手轉會系統，以及大聯盟的國際業餘球員簽約規則，如果佐佐木朗希簽約，那麼簽約球隊將擁有6年權利，他在期滿後才能申請取得不受限的自由球員資格。

儘管佐佐木朗希已在日本職棒投了4個球季，但由於他未滿25歲，且在日職時間未滿6個球季，因此他被歸類為國際業餘球員，只能簽到一張小聯盟合約。國際簽約金額度約落在514萬6200美元到755萬5500美元之間（新台幣約1.7億元至2.5億元）。

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佐佐木朗希經常投出時速達100英里的快速球，也有讓打擊手經常揮空的指叉球。他自2021年效力千葉羅德海洋以來表現出色，在394又2/3局取得29勝15負，防禦率2.10，投出505次三振與88次四壞球保送。

佐佐木朗希加入美職球隊的交涉期間為45天，自去年12月15日起算。（譯者：屈享平/核稿：張茗喧）1140114