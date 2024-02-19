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羅德基地球迷追星佐佐木 曾豪駒期待中職有此盛況

2024/2/19 08:28（2/19 09:43 更新）
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「亞洲門戶交流賽」中職樂天桃猿隊本屆1勝1敗；多次到訪羅德春訓石垣島基地，除了園區設施，也看到球迷十分熱情追星，二軍總教練曾豪駒直言若中職有此盛況代表又更提升了。圖為羅德「令和怪物」佐佐木朗希（白衣）18日練球畫面。中央社記者謝靜雯攝 113年2月19日
「亞洲門戶交流賽」中職樂天桃猿隊本屆1勝1敗；多次到訪羅德春訓石垣島基地，除了園區設施，也看到球迷十分熱情追星，二軍總教練曾豪駒直言若中職有此盛況代表又更提升了。圖為羅德「令和怪物」佐佐木朗希（白衣）18日練球畫面。中央社記者謝靜雯攝 113年2月19日
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（中央社記者謝靜雯石垣市19日電）「亞洲門戶交流賽」中職樂天桃猿隊本屆1勝1敗；多次到訪羅德春訓石垣島基地，除了園區設施，也看到球迷追逐像佐佐木朗希等球星，二軍總教練曾豪駒直言若中職有此盛況代表又更提升了。

桃猿隊從2016年Lamigo桃猿隊時期開始於每年季前赴日本石垣島與日職千葉羅德海洋隊打交流賽，羅德隊春訓基地石垣市中央運動公園棒球場園區設施讓台灣球員、教練團羨慕，園區內有2塊球場，還有綜合體育館、室內練習場和田徑場等設施。

交流賽前練習，羅德隊在棒球場練球時，桃猿隊球員會到田徑場熱身，田徑場同時會有另外一批羅德球員在同個場地做例行訓練，羅德隊球星投手佐佐木朗希在交流賽期間也都在此。

園區廣大但動線規劃明確，球員有專屬通道，球迷十分熱情追星，跟著人群走通常就可以找到羅德隊球星訓練的場所，昨天賽前佐佐木朗希在田徑場訓練，場外就圍繞著眾多球迷觀看、拍照。

桃猿隊球員在同個場地熱身，二軍總教練曾豪駒表示，就算不是比賽、是例行訓練也有這麼多球迷來關注很棒，當然也期待台灣棒球能有這樣的盛況，那就代表台灣棒球又更提升了。

中職各球隊近年也開始開放特定時段讓球迷參觀球員春訓，曾豪駒表示，這對職業球隊來說是好事，代表球迷很關心球隊、支持棒球，如果路線、人員管理規劃好，每天都可以讓更多球迷進來也是可行方向。

曾豪駒表示，有球迷在看訓練，球員也會更認真，不會累了就說想要休息，也隨時隨地提醒球員要懂得展現自己。

桃猿隊此次交流賽17日首戰以4比9吞敗，昨天比賽靠著再見安打以3比2搶勝、中止石垣島交流賽10連敗，本屆戰績1勝1敗，今天啟程返台。（編輯：張雅淨）1130219

中華職棒樂天桃猿隊與日職千葉羅德海洋隊17、18日在日本石垣島打交流賽，2場比賽都有許多球迷進場觀賽、氣氛熱鬧。圖為18日比賽畫面。中央社記者謝靜雯攝 113年2月19日
中華職棒樂天桃猿隊與日職千葉羅德海洋隊17、18日在日本石垣島打交流賽，2場比賽都有許多球迷進場觀賽、氣氛熱鬧。圖為18日比賽畫面。中央社記者謝靜雯攝 113年2月19日
#Lamigo桃猿隊
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