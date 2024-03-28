世界棒球12強賽 台灣隊暫定與日韓古巴等同組

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（中央社記者楊啟芳台北28日電）第3屆世界棒球12強賽將在今年11月10日至24日舉行，目前與台灣隊分在B組的對手有日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲隊，複賽是6隊取2隊，B組競爭相當激烈，每場都是硬仗。

這次世界12強賽的參加隊伍，依照世界排名依序有日本、墨西哥、美國、韓國、台灣、委內瑞拉、荷蘭、古巴、多明尼加、巴拿馬、澳洲、波多黎各。預賽將12隊分為2組，每組取前2名晉級超級循環賽制的複賽。

台灣在12強賽分屬B組，開幕戰將於11月13日在日本名古屋巨蛋舉行，其餘11月14日至18日預賽則在台北舉行，有望在台北大巨蛋開打。

根據目前棒協收到的版本，與台灣隊同屬B組的隊伍有日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲隊，不過目前尚未正式定案，要待世界棒壘球總會（WBSC）正式公告。

日前台灣隊總教練已確定由中職樂天桃猿隊二軍總教練曾豪駒接任，接下來曾豪駒將提出教練團名單，並預計在6、7月赴美情蒐，也親眼觀察旅外球員近況。（編輯：張雅淨）1130328