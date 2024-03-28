世界棒球12強賽 台灣隊暫定與日韓古巴等同組
2024/3/28 14:34（3/28 14:45 更新）
（中央社記者楊啟芳台北28日電）第3屆世界棒球12強賽將在今年11月10日至24日舉行，目前與台灣隊分在B組的對手有日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲隊，複賽是6隊取2隊，B組競爭相當激烈，每場都是硬仗。
這次世界12強賽的參加隊伍，依照世界排名依序有日本、墨西哥、美國、韓國、台灣、委內瑞拉、荷蘭、古巴、多明尼加、巴拿馬、澳洲、波多黎各。預賽將12隊分為2組，每組取前2名晉級超級循環賽制的複賽。
台灣在12強賽分屬B組，開幕戰將於11月13日在日本名古屋巨蛋舉行，其餘11月14日至18日預賽則在台北舉行，有望在台北大巨蛋開打。
根據目前棒協收到的版本，與台灣隊同屬B組的隊伍有日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲隊，不過目前尚未正式定案，要待世界棒壘球總會（WBSC）正式公告。
日前台灣隊總教練已確定由中職樂天桃猿隊二軍總教練曾豪駒接任，接下來曾豪駒將提出教練團名單，並預計在6、7月赴美情蒐，也親眼觀察旅外球員近況。（編輯：張雅淨）1130328
- 2024/03/18 16:04
- 2024/03/18 15:28
- 2024/03/18 14:57
- 2024/03/06 19:15
- 2024/03/06 19:06
- 2024/02/21 14:48
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀