更多編輯台推薦新聞：
鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交
娛樂

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村
文化

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號
運動

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金
國際

巴黎市府保障居住正義 設平台助房客討回超額租金

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
棒球12強賽
新聞專題
棒球12強賽
首頁 / 運動

世界棒球12強賽 台灣隊暫定與日韓古巴等同組

2024/3/28 14:34（3/28 14:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為2023年12月亞洲棒球錦標賽冠軍戰在台北大巨蛋進行「台日大戰」。（中央社檔案照片）
圖為2023年12月亞洲棒球錦標賽冠軍戰在台北大巨蛋進行「台日大戰」。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北28日電）第3屆世界棒球12強賽將在今年11月10日至24日舉行，目前與台灣隊分在B組的對手有日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲隊，複賽是6隊取2隊，B組競爭相當激烈，每場都是硬仗。

這次世界12強賽的參加隊伍，依照世界排名依序有日本、墨西哥、美國、韓國、台灣、委內瑞拉、荷蘭、古巴、多明尼加、巴拿馬、澳洲、波多黎各。預賽將12隊分為2組，每組取前2名晉級超級循環賽制的複賽。

台灣在12強賽分屬B組，開幕戰將於11月13日在日本名古屋巨蛋舉行，其餘11月14日至18日預賽則在台北舉行，有望在台北大巨蛋開打。

根據目前棒協收到的版本，與台灣隊同屬B組的隊伍有日本、韓國、古巴、多明尼加、澳洲隊，不過目前尚未正式定案，要待世界棒壘球總會（WBSC）正式公告。

日前台灣隊總教練已確定由中職樂天桃猿隊二軍總教練曾豪駒接任，接下來曾豪駒將提出教練團名單，並預計在6、7月赴美情蒐，也親眼觀察旅外球員近況。（編輯：張雅淨）1130328

延伸閱讀
2024世界棒球12強賽隊伍出爐分組賽6取2 台灣獲預賽主辦權曾豪駒任世界12強賽總教練 教練團2週內提出曾豪駒任世界12強賽總教練 接下重擔看作榮耀
棒球12強賽
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.45