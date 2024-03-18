曾豪駒任世界12強賽總教練 接下重擔看作榮耀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北18日電）世界12強棒球賽選訓會議迅速確定由樂天桃猿隊二軍總教練曾豪駒任台灣隊總教練，曾豪駒過去也有擔任經典賽、12強賽教練團經驗，接下重擔，他說：「不看的這麼沉重、看作榮耀。」

中華職棒先前領隊會議就決議推薦樂天桃猿隊二軍總教練曾豪駒任世界12強賽台灣隊總教練，今天召開選訓會議，13名選訓委員除了張家浩請假外、其餘全數到齊，會議開始不到5分鐘幾乎就定案。

會後由中職秘書長楊清瓏宣布：「確定2024世界12強賽總教練由樂天桃猿二軍總教練曾豪駒擔任。」

曾豪駒透露，接到詢問接任總教練意願消息後思考了一陣子。被問起接任世界12強賽總教練壓力，他直言每次國際賽都有壓力，「不用把壓力看的這麼沉重，要看作榮耀去帶領每名入選的球員，從教練團到選手都要相信他們。」

曾豪駒過去也曾擔任世界12強棒球賽、世界棒球經典賽台灣隊教練團，他表示，每次加入國家隊教練團都有好的經驗和不同的感動，藉由每次經驗轉換成未來想要得到的結果，會持續努力。

曾豪駒也感謝中職會長蔡其昌、秘書長楊清瓏和6隊領隊、選訓委員的肯定，接下任務會竭盡所能爭取好的成績，接下來首要任務是向每一隊的領隊、教練致意，就教練團規劃組成，詢問大家的意願。（編輯：張雅淨）1130318