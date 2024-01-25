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棒協：12強一定在大巨蛋打 細節待協調

2024/1/25 15:30（1/25 15:58 更新）
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去年亞錦賽在台北大巨蛋登場。（中央社檔案照片）
去年亞錦賽在台北大巨蛋登場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北25日電）世界棒球12強賽將在年底舉行，中華棒協秘書長林宗成今天表示，12強B組預賽一定要在台北大巨蛋舉辦，農曆年後會跟遠雄談相關細節，希望與台北市政府一起把賽事辦好。

第3屆世界棒球12強賽將在今年11月10日至24日舉行，台灣隊在12強賽分屬B組，開幕戰將於11月13日在日本名古屋巨蛋舉行，其餘11月14日至18日預賽則在台灣台北市舉行，有望在台北大巨蛋開打。

棒協今天與大魯閣舉辦「台灣棒球小英雄球員卡」記者會，棒協秘書長林宗成受訪時表示，「12強我們肯定要用大巨蛋，跟台北市政府表達了，也跟市長碰到面有提了，當然他是很樂意，但是細節跟遠雄方面的作業，過完年後會聯絡，與市府共同來舉辦，把這麼大的比賽辦好。」

目前外界對於大巨蛋的場租費用議論紛紛，對此林宗成指出，「因為我們是辦國際賽會用公益時段，細節還沒有談，但我覺得不論成本多少，這麼大的比賽透過全球轉播，讓球迷再次認識台灣的台北大巨蛋，這個價值是無價的。」

林宗成也指出，透過去年底舉辦亞洲棒球錦標賽台北大巨蛋啟用，看到球迷對於大巨蛋的熱愛與期待，「增加我們要爭取辦更好國際賽的動力。」

棒協與大魯閣合作推出U12、U15、U18層級的國手球員卡，林宗成指出，台灣棒球可以在全世界名列前茅，「是因為U12、U15、U18都有很好成績，才撐著我們的排名。」不過林宗成也提到，雖然近2年成績都還不錯，但整體還是有不足的地方，導致在關鍵時刻無法奪冠。

因此林宗成表示，近期會安排技術委員開會討論，「針對國家代表隊一些基本功的問題做提升，以拿到更好成績。」（編輯：張雅淨）1130125

中華棒協攜手運動休閒企業「大魯閣」推出U12、U15、U18層級的國手球員卡，棒協秘書長林宗成（圖）25日在記者會中表示，過往只有職棒球員才有球員卡，不過台灣棒球能在全世界名列前茅，「是因為U12、U15、U18都有很好成績，才撐著我們的排名。」中央社記者楊啟芳攝 113年1月25日
中華棒協攜手運動休閒企業「大魯閣」推出U12、U15、U18層級的國手球員卡，棒協秘書長林宗成（圖）25日在記者會中表示，過往只有職棒球員才有球員卡，不過台灣棒球能在全世界名列前茅，「是因為U12、U15、U18都有很好成績，才撐著我們的排名。」中央社記者楊啟芳攝 113年1月25日
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