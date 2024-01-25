網傳大巨蛋場租300萬元 蔣萬安：沒有這數字
2024/1/25 10:59（1/25 12:03 更新）
（中央社記者陳昱婷台北25日電）中職新球季有望在台北大巨蛋開打，尚未公布的場租引發網友熱議，傳出不僅單場要價新台幣300萬元，進、退場還要額外付費。台北市長蔣萬安今天否認此數字，指這僅是網路傳聞。
媒體人王翊亘昨天在社群平台X發文表示，據他了解，今年中華職棒例行賽在台北大巨蛋的使用場租，不僅單場要價300萬，進場、退場還需要再各付150萬；舉例來說，一次3連戰就是1200萬的成本。
蔣萬安今天上午出席台北市議會第14屆議員就職週年二手衣義賣所得捐贈儀式前接受媒體聯訪，他說，這只是網路上的傳聞，並沒有這樣的數字。
市府官員告訴中央社記者，大巨蛋場租由遠雄擬定，僅須送市府備查，但市府持續敦促遠雄，除了服膺於市場機制，更應給予棒球賽事更優惠收費標準，場租應會低於100萬元。（編輯：方沛清）1130125
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