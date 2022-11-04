遠東SOGO插旗大巨蛋 徐旭東：打造東南亞第一商場

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（中央社記者曾智怡台北4日電）遠東SOGO插旗大巨蛋，將打造台北市最大量體購物中心，預計2024年開幕。遠東集團董事長徐旭東今天表示，大巨蛋無論地點、規模、規劃與設計都將與其他商場不同，不能輸遠百竹北店，力拚打造成台灣、甚至東南亞number 1。

睽違10年在台展新店，遠東SOGO今年6月宣布與遠雄巨蛋公司完成簽署台北大巨蛋的商場租賃契約，承租面積超過4萬2000坪，將打造台北市最大量體購物中心「遠東SOGO CITY」，預計2024年第4季後開幕。

徐旭東今天現身遠東SOGO 35週年慶造勢活動，媒體關注大巨蛋投資。

徐旭東表示，大巨蛋可能是東南亞最大的點，最近同仁才面試3位世界級設計師，思考如何讓這大巨蛋變得「更令人歡喜」，大巨蛋位於忠孝東路另一頭，量體之大，需花功夫打造「又是mall又是遊玩地方」，畢竟現在消費者都想要看到新東西；不單是台北、台灣，他期待大巨蛋成為東南亞number 1。

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他說，最近遠百竹北店很受歡迎，「顧客一定覺得你（大巨蛋）不能差過竹北」，是很大挑戰，因大巨蛋無論區域、規模與設計，都與其他商場有所不同。

SOGO補充，台北大巨蛋由室內多功能體育館、商場、影城、旅館及辦公棟組成，商場區域包含商場棟地下2樓至地上8樓、影城棟1樓及6樓、巨蛋體育館外圍1樓商場、地下1樓體育館入口商場及地下2樓捷運連通道商場等，共約4萬2000坪，均由遠東SOGO經營。（編輯：林淑媛）1111104