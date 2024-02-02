台北大巨蛋收費標準公布 中職農曆年後場勘

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）台北市政府已經收到遠雄提送台北大巨蛋場地收費標準，國內棒球賽事售票入場活動場租為新台幣52.5萬元，加上10%票房抽成比例。中職秘書長楊清瓏表示，預計農曆年後場勘。

台北市政府今天表示，已收到遠雄提送的大巨蛋場地收費標準。體育局證實，以國內棒球賽事為例，售票入場活動場租為52.5萬元，加上10%票房抽成比例；若免費入場活動，因無票房抽成，場租為105萬元。

中華職棒新球季賽程還沒完全定案，主要就是卡在台北大巨蛋的賽程，3月30日中職開幕戰味全龍隊主場迎戰樂天桃猿隊，有望在台北大巨蛋開打，據了解，味全龍隊先前初步提交的賽程，也打算在台北大巨蛋安排至少10場主場賽事。

對於台北大巨蛋場次安排，除了龍隊外，中信兄弟、統一獅、台鋼雄鷹隊都表態有意安排台北大巨蛋主場賽事。台北大巨蛋收費標準公布，但楊清瓏表示，目前還沒有給予聯盟正式的收費標準，預計農曆年後安排場勘。（編輯：管中維）1130202