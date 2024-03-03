大巨蛋漏水動線亂 藍綠議員批北市府遠雄責無旁貸

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北3日電）「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」昨天在台北大巨蛋登場，被發現室內漏水。藍綠議員今天批評，北市政府和遠雄都責無旁貸，應儘速修正缺失，北市府也應主動調查原因。

日職讀賣巨人來台交流賽昨天與中職中信兄弟交手，湧入逾3.7萬人觀賽，改寫單場觀眾新高紀錄，但觀賽過程中，有球迷發現球場4樓位置漏水，於網路上發文吐槽；遠雄集團副總經理楊舜欽說，可能因進場人數較多，管線負擔造成接頭滲漏，由於2天賽程接續，將盡力搶修巡檢。

體育局今天表示，此次賽事為民間主辦並主導相關規劃，市府十分注重整體賽事進行安全流暢，於賽前召開2次跨局處會議，要求主辦單位落實賽前整備，確保人流、車潮順暢。

針對場地漏水問題，體育局表示，已在第一時間要求主辦單位緊急因應，並須對外說明補償作為，且應在賽後立即改善；動線部分，也要求主辦方列出缺失項目並改善。

體育局指出，賽後將邀集相關局處及主辦單位進行總檢討，盤點不足之處、列出改善作為，提供中華職棒大聯盟作為策進參考，並有助於往後在大巨蛋登場的職棒賽事順利進行。

國民黨籍台北市議員詹為元今天表示，大巨蛋昨天發生漏水和手扶梯停擺等缺失，都讓人無法接受，因為大巨蛋營運之初，議會就要求遠雄公司一定要進行滿載壓力測試，但卻遲遲不做，直到昨天交流賽才是首次真正滿場觀賽，但發生如此多缺失，台北市政府和遠雄都責無旁貸，應儘速修正。

詹為元指出，今天要進行第2場交流賽，不要讓小缺失變成貽笑大方，北市府身為主管機關，應該儘速督促遠雄修正缺失，到底是漏水還是空調負荷過重而滴水，北市府應主動調查而不是聽信遠雄片面之辭，才能提供球迷觀賽良好場地。

「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」2日晚間進行首場交流賽，這也是台北大巨蛋首度開放全場座席。中央社記者王騰毅攝 113年3月2日

日本職棒讀賣巨人隊來台舉辦交流賽，2日下午開放觀眾進場，大批球迷狂奔入場搶買限定商品，場面一度混亂。中央社記者王騰毅攝 113年3月2日

民進黨市議員簡舒培昨晚也在臉書發文表示，先前議會到大巨蛋考察時就已發生，那時大巨蛋還沒拿到使照，當時北市府打包票會要求遠雄改善，結果大巨蛋使照給了，大巨蛋也啟用了，還邀請讀賣巨人舉辦國際賽，結果漏水狀況完全沒改善，直批「藍白聯手放水大巨蛋，結果大巨蛋漏水不斷，真的丟臉都到國際了」。

同黨籍市議員何孟樺昨天也在臉書發文說，讀賣巨人來台本應是棒球界盛事，但大巨蛋場地品質慘不忍睹，反讓家醜傳千里，自己從昨天下午就收到許多前去觀賽民眾陳情，抱怨場內漏水、動線不良等問題，簡直是讓讀賣巨人來台看笑話。

何孟樺指出，觀賽進場動線相當荒唐，讓場內、外都人滿為患，要進到內、外野區都只能從地下室1樓上去，且地下室1樓要到內野2樓僅2個樓梯和2個「沒電的電扶梯」，若要到其他樓層則只能走樓梯。

另外，大巨蛋頂棚漏水滴到觀賽民眾，場內電視不是沒開就是只有數據，離座就難知賽事進度，還有廁所少得可憐，讓民眾大排長龍。

何孟樺批評說，想當初蔣市府還曾說過要爭取流行樂壇巨星泰勒絲來大巨蛋演出，現在回想起來真是笑死，認為大巨蛋從開幕、測試賽、亞錦賽至讀賣巨人交流賽，場場都鬧笑話，等了超過30年的大巨蛋，卻無市民所期待的高品質場地，只剩一具華而不實的皮囊，讓市長蔣萬安沾沾自喜的作秀。

她要求，針對大巨蛋相關問題，台北市體育局應監督改善，不要只會講好聽話，卻做得好爛。（編輯：方沛清）1130303