新北大巨蛋需求土地18公頃 市府盤整土地規劃

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市府今天表示，新北位於北台灣中心，有條件興建大巨蛋，將規劃兼具運動與表演多功能場館，讓市民可以看棒球賽，也可聽演唱會。目前，土地面積約需18公頃，仍在盤整土地。

市長侯友宜6日出席板橋第2座國民運動中心開工典禮致詞時表示，台北大巨蛋吸引很多觀眾，新北也要尋找土地興建大巨蛋；新北是大台北的中心，希望能把桃園及台北觀眾群都吸引到新北。

侯友宜今天出席無子西瓜社會福利基金會「林口鑫淼天使居」啟用典禮，接受聯訪時，媒體詢問新北大巨蛋相關議題與規劃進度。

他說，新北市是北北基桃，甚至新竹縣市等，北台灣的中心點，新北大巨蛋朝多元性、功能性方向規劃與評估；作為運動、演唱會場館，一定要蓋在交通便捷地方，讓參加活動更方便，讓新北成為愛好運動、愛好多元性活動的好地方。

至於林口區、淡水區等有軌道建設的地方，是否較有機會被選中場址；體育局代理局長洪玉玲下午接受中央社記者電訪表示，參考台北大巨蛋的現況，土地面積需要18公頃，市區土地多已使用，開發為巨蛋的可能性較低。

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洪玉玲說，板橋第一運動場為新北經過認證的田徑場，也有田徑運動之需求，原址不宜改為巨蛋。目前，與地政局、財政局、城鄉發展局共同盤點土地。新北大巨蛋尚未進入選址。

至於鄰近縣市巨蛋的效益是否會被被新北巨蛋稀釋，洪玉玲說，以雙北需求性評估，新北巨蛋是有興建的必要。正在尋找適當地點，參考台北大巨蛋，籌建可容納4至5萬人的大巨蛋。選址將優先考量捷運路線旁。（編輯：方沛清）1130307