傳賣大巨蛋經營權 遠雄：目前無此規劃
2024/3/13 12:07（3/13 12:26 更新）
（中央社記者賴言曦台北13日電）週刊報導，中華棒球協會理事長辜仲諒正和遠雄集團洽談買大巨蛋經營權，遠雄副總經理楊舜欽回應指出，目前沒有這樣的規劃，未來還是會朝自營方向營運。
鏡週刊報導，辜仲諒已籌組國際首富團隊，計劃籌資新台幣600億元，要趕在8月買下台北大巨蛋。
楊舜欽今天受訪回應，在大巨蛋的BOT契約裡面，關於股權的轉讓都有規範，不管巨蛋公司或是遠雄集團，做任何的決定都會符合契約規範，「這是一個大的前提」。
楊舜欽表示，大巨蛋營運後，的確有很多團體或企業來接觸，但目前沒有這樣的規劃；且遠雄要先敘明，既然沒有規劃，那諸多報導中的結構、價金等「都是臆測」。
楊舜欽指出，遠雄未來還是會朝自營方向進行大巨蛋營運，既然目前仍是BOT履約廠商，就按照契約把大巨蛋經營好，提供給市民和球迷更好的服務。（編輯：張良知）1130313
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