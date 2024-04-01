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台北大巨蛋3次大賽都漏水 遠雄：場地大量使用面臨挑戰

2024/4/1 15:30（4/1 16:05 更新）
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台北大巨蛋3月31日舉行中職中信兄弟與味全龍例行賽，比賽進行到一半傳出部分觀眾席因屋頂漏水而下起小雨，受影響球迷在工作人員指引下更換座位。中央社記者鄭清元攝 113年3月31日
台北大巨蛋3月31日舉行中職中信兄弟與味全龍例行賽，比賽進行到一半傳出部分觀眾席因屋頂漏水而下起小雨，受影響球迷在工作人員指引下更換座位。中央社記者鄭清元攝 113年3月31日
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（中央社記者賴言曦台北1日電）台北市3月31日突發降下豪雨，讓正在舉辦中職龍象之戰的大巨蛋場館內部分區域漏水。回顧大巨蛋去年11月取得使用執照後的營運期間，已多次發生天花板漏水。

遠雄說明，一般建物是取得使照3個月到半年期間，陸續檢修後點交，但大巨蛋拿到使照即面臨大量體使用，挑戰不小；遠雄後續仍會持續升級、改善場館設備，期待帶給球迷更好的觀賽體驗。

台北大巨蛋2023年11月2日取得使用執照後，已接連舉辦多場賽事；然而回顧過去幾場賽事，大巨蛋天花板漏水事件頻傳，例如2023年12月上旬登場的亞錦賽，即發生民眾拍到室內漏水。

當時遠雄表示，主要是施工過程管線接合不慎產生間隙，導致從接合處滲漏，體育館同步透過室裝過程全面巡檢、加強改善，該缺失並不影響建築結構體，安全無虞。

今年3月初舉辦的「讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」，台北大巨蛋吸引超過3萬人到場見證，卻也出現外野看台漏水等問題，經查為管線滲漏，有3個漏水點、10位球迷受影響。

中華職棒35年新球季3月30日在大巨蛋開打，3月31日上演首場「龍象大戰」，但碰上台北市下午天氣驟變，室外下起暴雨，室內有部分觀賽民眾拍到座位區漏水。

遠雄集團副總經理楊舜欽昨天出面說明，經初步檢修，為屋頂天溝管線轉折接縫，因為下雨溢水，管線固有縫隙為伸縮縫，在設計上轉接角度不良，造成反饋溢水。

對於大巨蛋啟用以來頻傳漏水事故，楊舜欽進一步說明，一般建物通常是拿到使照3個月到半年期間，陸續檢修後點交；然而大巨蛋體育館拿到使照後，即面臨大量使用，因此挑戰不小。

楊舜欽表示，大巨蛋公司瞭解，作為提供場地的一方仍有缺失，未來仍會持續針對缺失努力改進，升級、調整大巨蛋整體場館設備，帶給球迷更好的觀賽體驗。（編輯：張良知）1130401

中信兄弟與味全龍例行賽進行至一半，傳出有球迷因屋頂漏水而淋雨看球，稍後在工作人員指引下更換座位。中央社記者鄭清元攝 113年3月31日
中信兄弟與味全龍例行賽進行至一半，傳出有球迷因屋頂漏水而淋雨看球，稍後在工作人員指引下更換座位。中央社記者鄭清元攝 113年3月31日
#大巨蛋
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