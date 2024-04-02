球迷指大巨蛋晃動劇烈 遠雄：自頻震動屬正常現象

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（中央社記者賴言曦台北2日電）中職開幕戰在大巨蛋開打，連2天吸引逾2萬人進場，但有球迷反映，觀賽過程感覺上下晃動的情況非常明顯，擔心有安全疑慮。遠雄表示，懸臂構造前端自頻震動情形實屬正常現象，無安全上顧慮。

中職味全龍隊3月31日在台北大巨蛋對上中信兄弟，但有網友在PTT發文表示，因為原本位置漏水，被換去本壘板正後方2樓看台，之後就感覺到非常明顯上下晃動，「比地震還恐怖」。

遠雄集團副總經理楊舜欽今天表示，大巨蛋為鋼結構構造，特性為強度高、韌性佳、但相對鋼性較小。

其中，二層看台為大懸挑臂鋼構造，設計時已考量完整結構設計檢討，並在看台下設置支撐用的拉、壓鋼管，看台平面上也增設V型斜拉鋼梁，藉以提升結構安全性。

楊舜欽指出，二層看台最長處為11公尺，容許載重500kg/m2，容許變位為1/180懸壁11m ，算出來的容許變位值約6cm，都在合理安全的範圍內，懸臂構造前端自頻震動情形實屬正常現象，無安全上顧慮。（編輯：張良知、楊凱翔）1130402