中職大巨蛋開幕戰湧2萬8618名觀眾 刷新歷史紀錄
2024/3/30 19:35（3/30 19:50 更新）
（中央社記者楊啟芳台北30日電）中華職棒35年新球季今天在台北大巨蛋開打，歷史性的首場大巨蛋例行賽湧入2萬8618名觀眾，同時刷新中職史上開幕戰最多觀眾數、史上例行賽單場最多觀眾數紀錄。
台灣球迷等待了超過30年，史上首場在大巨蛋的例行賽就是中職35年開幕戰，由味全龍隊擔任主場球隊，與樂天桃猿隊交手。本季中職新球季話題滿滿，中職重返6隊榮景，加上有35場在台北大巨蛋的賽事、6隊都有主場，讓球迷相當關注。
今天開幕戰除了外野第2層、內野第3層之外，大巨蛋各區域都有開放，最後湧進2萬8618名觀眾，成為中職史上開幕戰最多觀眾紀錄，同時也是中職例行賽史上最多觀眾紀錄。
原本中職歷史上開幕戰最多觀眾人數為2016年在桃園棒球場，當時由Lamigo桃猿隊與中信兄弟隊交手，共1萬9393人進場；例行賽原本的單場觀眾紀錄則是2019年9月29日在洲際棒球場的彭政閔引退賽，當時觀眾為2萬223人。（編輯：吳協昌）1130330
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