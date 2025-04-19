馬鋼演出完全打擊升上一軍 盼平常心面對

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（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職中信兄弟馬鋼昨天在二軍演出完全打擊，今天就升上一軍，馬鋼表示，在完成紀錄當下自己比較在意跑壘沒有做好，這次上一軍希望以平常心面對，不要亂想、享受比賽。

中信兄弟二軍昨天對上樂天桃猿二軍的賽事，馬鋼分別擊出一壘安打、三壘安打、全壘打及二壘安打，在第6局、僅用4打席達成完全打擊紀錄，為中職二軍例行賽史上第4人達成。兄弟今天在台北大巨蛋與富邦悍將交手的賽事，馬鋼被拉上一軍，楊祥禾下放二軍。

談到昨天的完全打擊，馬鋼今天表示，「本來沒有想到，但其他隊友有跟我講，我就想說是可以這樣講的嗎，但很意外的是我心情很平靜，如果是平常的話會多想。」

達成完全打擊後，馬鋼說：「達成後不知道為什麼，心情也沒有特別感覺，就覺得很酷，因為比起這個（完全打擊），我比較在意完成之後的跑壘沒有做好，主要是判斷錯誤，可以做得更好，還有很多進步空間。」

馬鋼透露，其實自己前幾個星期狀況沒有到很好，不過跟教練團溝通討論後，二軍總教練彭政閔也有給他意見，包括微調動作、細節，狀況慢慢愈來愈好。

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在2020年季中進職棒的馬鋼指出，這幾年打職棒下來，自己身體有增重，心態上也有進步，「之前比較容易亂想，現在就告訴自己去享受每一個時刻。」

馬鋼指出，是在昨天晚上收到上一軍通知，今天要上台北前彭政閔也有鼓勵他放寬心，「今天上來一樣是很興奮的心情。」馬鋼也說：「希望自己能夠平常心面對一切，專注在當下去享受，我是比較屬於會亂想的人。」（編輯：李亨山）1140419