中職大巨蛋開打徐若熙丟出歷史首球首K 蔣少宏送回首分[影]
2024/3/30 17:52（3/30 18:24 更新）
（中央社記者楊啟芳台北30日電）中職35年今天在台北大巨蛋開打，第1局徐若熙投出具有歷史意義的首球，並對林立投出首K，再由樂天桃猿隊的梁家榮敲出首安；第2局蔣少宏敲出1打點安打，送回史上第1分。
味全龍隊今天推出新生代王牌徐若熙掛帥先發，1局上由徐若熙投出大巨蛋史上中職例行賽第1球，之後面對樂天桃猿隊第2棒林立，在2好2壞時投出好球，林立沒有揮棒遭到三振，大巨蛋例行賽首次三振也出爐，隨後梁家榮敲出二壘安打，成為大巨蛋首安。
影片來源：Dragons味全龍官方頻道
到了2局下，今年轉戰龍隊的郭嚴文敲出二壘安打後，郭天信成功的犧牲觸擊護送跑者到三壘，蔣少宏再敲出安打帶有1分打點，大巨蛋例行賽史上首分也出爐，第2局結束龍隊以1比0領先桃猿隊。
蔣少宏今天先發擔任龍隊捕手，他賽前就表示，不會特別去想接捕大巨蛋史上第1球，只會當作一般例行賽。談到在大巨蛋守備時要注意的事情，蔣少宏認為接飛球要特別注意，「因為球有時候會不見一下又出現，滿刺激的，接內野後方飛球也要注意。」（編輯：陳政偉）1130330
影片來源：Dragons味全龍官方頻道
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