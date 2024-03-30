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中職大巨蛋開打徐若熙丟出歷史首球首K 蔣少宏送回首分[影]

2024/3/30 17:52（3/30 18:24 更新）
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中華職棒味全龍隊、樂天桃猿隊30日晚間攜手為中職35年揭開序幕，龍隊先發投手徐若熙將寫下多項紀錄，包括投出中職大巨蛋第1球、隊史最年輕開幕戰先發投手等。中央社記者張新偉攝 113年3月30日
中華職棒味全龍隊、樂天桃猿隊30日晚間攜手為中職35年揭開序幕，龍隊先發投手徐若熙將寫下多項紀錄，包括投出中職大巨蛋第1球、隊史最年輕開幕戰先發投手等。中央社記者張新偉攝 113年3月30日
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（中央社記者楊啟芳台北30日電）中職35年今天在台北大巨蛋開打，第1局徐若熙投出具有歷史意義的首球，並對林立投出首K，再由樂天桃猿隊的梁家榮敲出首安；第2局蔣少宏敲出1打點安打，送回史上第1分。

味全龍隊今天推出新生代王牌徐若熙掛帥先發，1局上由徐若熙投出大巨蛋史上中職例行賽第1球，之後面對樂天桃猿隊第2棒林立，在2好2壞時投出好球，林立沒有揮棒遭到三振，大巨蛋例行賽首次三振也出爐，隨後梁家榮敲出二壘安打，成為大巨蛋首安。

影片來源：Dragons味全龍官方頻道

到了2局下，今年轉戰龍隊的郭嚴文敲出二壘安打後，郭天信成功的犧牲觸擊護送跑者到三壘，蔣少宏再敲出安打帶有1分打點，大巨蛋例行賽史上首分也出爐，第2局結束龍隊以1比0領先桃猿隊。

蔣少宏今天先發擔任龍隊捕手，他賽前就表示，不會特別去想接捕大巨蛋史上第1球，只會當作一般例行賽。談到在大巨蛋守備時要注意的事情，蔣少宏認為接飛球要特別注意，「因為球有時候會不見一下又出現，滿刺激的，接內野後方飛球也要注意。」（編輯：陳政偉）1130330

影片來源：Dragons味全龍官方頻道
中華職棒35年開幕戰由味全龍隊與樂天桃猿隊交手，30日晚間在台北大巨蛋火熱開打，賽前兩隊隊職員在場中合影留念，先禮後兵。中央社記者張新偉攝 113年3月30日
中華職棒35年開幕戰由味全龍隊與樂天桃猿隊交手，30日晚間在台北大巨蛋火熱開打，賽前兩隊隊職員在場中合影留念，先禮後兵。中央社記者張新偉攝 113年3月30日
中華職棒35年開幕戰30日在台北大巨蛋正式登場，由中職34年總冠軍味全龍隊與樂天桃猿隊交手，賽前兩隊在場中列隊唱國歌。中央社記者張新偉攝 113年3月30日
中華職棒35年開幕戰30日在台北大巨蛋正式登場，由中職34年總冠軍味全龍隊與樂天桃猿隊交手，賽前兩隊在場中列隊唱國歌。中央社記者張新偉攝 113年3月30日
中職開幕戰30日在台北大巨蛋開打，由味全龍擔任主場球隊，與樂天桃猿隊交手。（中央社）
中職開幕戰30日在台北大巨蛋開打，由味全龍擔任主場球隊，與樂天桃猿隊交手。（中央社）
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