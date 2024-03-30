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陳鏞基簽2年約皆球員約 對生涯有把握盼展實力

2024/3/30 13:48
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職統一獅隊40歲野手陳鏞基再獲得複數年約肯定，2年合約都是球員約。領隊蘇泰安今天說，陳鏞基對球員生涯有把握，希望可以把最好的實力展現出來，球隊也願意給陳鏞基機會。

獅隊今天公布團隊薪資談定，老將陳鏞基獲得複數年約續拚球員生涯表現。陳鏞基去年打出「回春」表現，雖然沒能獲頒中職「東山再起獎」，但球團肯定他的表現，今年開訓典禮特別頒發獅隊「東山再起獎」。

陳鏞基的複數年約先前也有討論含教練約的想法，但今天公布複數年合約，2024年及2025年月薪皆為新台幣65萬，合約薪資總額1560萬元，另設激勵條件予以鼓勵盼他能拚出好成績。

蘇泰安接受中央社記者訪問時證實，陳鏞基2年合約都是球員約，也提到溝通合約的過程中，感受到陳鏞基對於球員生涯有把握，希望陳鏞基在2年約的過程中把實力展現出來，球團也願意給陳鏞基表現機會。

除了陳鏞基外，野手蘇智傑及投手劉軒荅也獲得複數年約，去年投手古林睿煬穩定投出好表現，2024年加薪10萬元、月薪33萬元，加薪43.38%。（編輯：管中維）1130330

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