統一獅復古月主體日活動 吳俊良回娘家開球

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職統一獅隊在5月主場賽事特別規劃復古月主題日，前2場邀請張志強、謝長亨回到台南棒球場，今天則是邀請吳俊良「回娘家」台南棒球場開球，讓現場球迷回顧他的輝煌生涯。

吳俊良自1996年至2003年期間效力獅隊，前3年就累積41勝佳績，是當時獅隊重要指標性選手。不過之後吳俊良有右腳發麻情況，導致在球場上表現受影響，甚至在職棒生涯最後幾年被診斷出有「先天性胸椎狹窄」，經復健後再次回到球場上，展現不放棄的「鱷魚精神」。

現場除了透過大螢幕回顧吳俊良的輝煌生涯及近況，也特別舉辦傳承活動，邀請台南市公園國小棒球隊欣賞精彩職棒賽事，還捐增比賽練習球、T恤、毛巾、束口袋，給予基層棒球實質回饋與幫助。

另外，賽後戶外舞台活動，還特別安排梁功斌及吳俊良進行「老獅話家常 Talk Show」，為本週復古月主題日首週活動畫下完美句點。獅子軍復古月主題日活動下一場將在15日於台南棒球場登場，邀請「曹三封」曹竣崵回到台南。

吳俊良表示，這次很開心回到台南棒球場，從早期自己剛加入到現在，「台南球場從硬體設施到活動規劃，真的改變很多，也很用心在維護，讓這座老球場能夠持續進行賽事，這是球迷的福氣。」

獅隊領隊蘇泰安表示，本週復古月主題賽事活動，看到許多老球迷帶著小朋友進場參與，感受早期看球應援方式，「是一種世代傳承，充滿意義，接下來還有好幾場復古月主題活動，希望大家都可以一起進場體驗。」（編輯：張雅淨）1130505