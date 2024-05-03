張志強開球子弟兵林佳緯接捕 勉後輩別留遺憾

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）中職統一7-ELEVEn獅隊舉辦復古月主題活動，今天邀請「棒球農夫」張志強開球，子弟兵林佳緯接捕，張志強回顧一路走來，勉後輩站上場全力以赴、不留遺憾。

獅隊今天在主場台南棒球場舉行「燃燒熱情的火 拚出感動的心」首場復古月主題活動，邀請「棒球農夫」張志強擔任嘉賓，賽前場外特別邀請知名球評曾文誠與張志強進行「老獅話家常TALK SHOW」活動。

張志強回顧過去職棒生涯曾罹患投球失憶症，剛加盟獅隊前幾年，狀態不是很好，但很感謝當初球團及教練團願意給機會，也一直想辦法克服各項困難，希望可以帶給球隊幫助，直到來加盟第5年之後，很高興自己站在職棒場上證明自己。

獅隊此次以傳奇球星為主軸，張志強表示，其實在獅隊的成績並沒有特別突出，但每次站在投手丘上，都是用盡全力投出每一顆球，「也希望把這份精神傳給後輩，希望他們從訓練、比賽都要做好準備，用盡全力別讓自己留下遺憾。」

賽前活動特別由領隊蘇泰安頒贈「榮耀35感謝有你」獎座給張志強，肯定張志強在基層服務，也栽培許多年輕新秀，給予正確的心態與觀念。

張志強也特別勉勵獅隊陣中子弟兵林佳緯、鄭澔，能夠在獅隊效力是一件很棒事情，獅隊是充滿人情味的球隊，對於選手都很用心照護，希望他們能夠多多請教教練和學長，相信大家都會不吝嗇幫助你們。

張志強今天擔任開球嘉賓，子弟兵林佳緯擔任捕手，象徵球隊世代傳承的精神。明日統一獅復古季第2天，將邀請「綠色阿草」謝長亨回到台南棒球場，也邀請球迷朋友一起進場參與充滿回憶的復古月主題賽事。（編輯：陳政偉）1130503