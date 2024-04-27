陳子豪延長賽轟追平2分砲 兄弟靠獅再見暴投獲勝

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（中央社記者楊啟芳台北27日電）中職中信兄弟今天和統一獅激戰到延長賽，獅隊在11局上得2分，不過兄弟陳子豪轟出追平2分砲，最後靠獅隊再見暴投獲勝；此外，獅隊「嘟嘟」潘威倫今天達成生涯2100局投球里程碑。

今天在洲際棒球場的賽事，兄弟在2局下展開攻勢，曾頌恩、岳政華接連擊出安打後，楊祥禾犧牲觸擊造成投手傳球失誤，攻下1分，徐博瑋再敲安打帶有2分打點；3局下陳俊秀從布雷克（Brock Dykxhoorn）手中轟出陽春全壘打，這是他本季首轟，也是轉隊後首發全壘打，兄弟4比0領先。

獅隊在7局上攻占滿壘，不過僅靠著林佳緯擊出高飛犧牲打反攻1分；8局上邱智呈、陳鏞基敲安打，再追回1分；9局上林佳緯選到保送後，陳重羽、林靖凱敲安打攻下1分，接著林安可擊出的球造成一壘手陳俊秀失誤，滿壘情況下陳傑憲遭觸身球擠回1分，形成平手。

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雙方鏖戰到延長賽突破僵局制，11局上林佳緯、林安可接連敲安打，各帶有1分打點；不過下個半局陳子豪從邱浩鈞手中轟出追平2分砲，12局下王政順擊出內野安打後，周思齊獲故意四壞保送，滿壘時投手劉予承發生再見暴投，終場兄弟以7比6獲勝。

此戰獅隊第2任投手潘威倫後援投2局，演出6上6下，沒有失分，生涯累積2101局投球，達成生涯2100局投球里程碑，為史上第一人，再堆高一項「嘟嘟障礙」；且2003年開啟職業生涯的潘威倫，在第7局對上2003年出生的楊祥禾，跨世代對決也引起話題。（編輯：李亨山）1130427