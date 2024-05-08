勝騎士先發6局飆12次三振 統一獅追平最速20勝

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（中央社記者楊啟芳台北8日電）中職今天在洲際棒球場的賽事，統一獅隊靠著先發投手勝騎士投6局、飆12次三振表現，加上邱智呈、陳鏞基3安猛打賞，以8比0擊退中信兄弟，追平史上開季最速20勝紀錄。

獅隊在1局上就從兄弟洋投德保拉（Jose De Paula）手中展開攻勢，林佳緯、邱智呈、陳傑憲、陳鏞基接連敲出安打，加上陳重廷擊出1打點滾地球，單局攻下3分；6局上陳傑憲、陳鏞基敲安打後，陳重廷再擊出1打點滾地球，取得4比0領先。

獅隊於7局上再添2分，其中林佳緯、陳鏞基各敲出1打點安打；9局上又得2分，終場獅隊就以8比0搶勝，開季出賽26場率先奪下20勝，追平中職史上最速紀錄，目前仍穩居戰績排行第1名。

獅隊先發投手勝騎士（Mario Sanchez）此戰用112球投6局，僅被敲3支安打，出現2次保送，飆出12次三振，刷新個人單場最多三振紀錄，沒有失分繳出好投，拿下本季第5勝，且為開季5連勝，獲選為單場MVP。

不過獅隊今天折損一名大將，林靖凱在5局上敲出安打後，要滑進二壘時傷到左後腿，當場倒地不起，最後被擔架抬出場，損失了主力游擊手。

此外，兄弟在2020年就選進的選手劉貴元，今天被升上一軍，並在第7局上場守中外野，迎接生涯初登場，隨後生涯首支安打、首次盜壘成功也順利出爐。（編輯：陳政偉）1130508