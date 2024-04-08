高中藝才班特招術科測驗4/13開跑 3559人報名

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（中央社記者許秩維台北8日電）113學年度高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學術科測驗將於4月中旬以分類、分區方式辦理，總計3559人報名，准考證已於3月寄發，提醒考生備妥證明文件及用具應試。

教育部今天發布新聞稿指出，113學年度高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學簡章已於1月公告，藝術才能班特色招生甄選入學以分類、分區方式辦理，並分為術科測驗和分發作業兩階段。

音樂班術科測驗包含「主修（樂器）」、「副修（樂器）」、「視唱」、「聽寫」、「樂理與基礎和聲」等5科，北區聯招於4月13日至15日辦理，中區及南區聯招於4月13日至14日辦理，馬公高中及彰化縣成功高中獨招於4月13日辦理。

舞蹈班術科測驗包含「芭蕾」、「現代舞」、「中國舞」、「即興與創作」等4科，北區聯招於4月13日辦理，南區聯招於4月13日至14日辦理，馬公高中獨招於4月14日辦理。

美術班術科測驗包含「素描」、「水彩」、「水墨」、「書法」等4科，北區、中區、南區、桃園區聯招以及馬公高中、花蓮女中、台東女中獨招等，均於4月20日辦理。

戲劇班術科測驗包含「口語表達」、「創意思維」、「專長表演」等3科，台北市復興高中獨招於4月20日至21日辦理。

教育部提到，113學年度高中藝術才能班特招甄選入學術科測驗共3559人報名，准考證已於3月15日寄發，提醒考生務必備妥相關證明文件及用具應試，並詳閱公告規定事項。（編輯：張雅淨）1130408