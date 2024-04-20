獅隊復古月主題日 邀請棒球農夫張志強5/3開球

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（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職統一7-ELEVEn獅隊5月「復古月」主題日，5月3日將邀請「棒球農夫」張志強回到台南棒球場，除擔任開球嘉賓，也將安排球迷見面會。

獅隊5月主場台南棒球場賽事，規劃「復古月」主題日活動，傳統應援號角再次響起，當月獅隊主場應援將採用樂隊應援，期待壁壘分明對抗比賽張力再現，三壘區域將回歸給客隊啦啦隊應援，當月主場賽事將穿上傳統經典綠色球衣出賽。

獅隊先前公布5月4日將邀請百勝傳奇投手謝長亨回娘家，5月25日是鐵捕曾智偵，今天再公布5月3日首場比賽嘉賓為張志強。

投手張志強自2003年中華職棒季中選秀會被統一獅隊指名加盟，從2003至2014年效力獅隊將近12年， 2015年獅隊墾丁春訓開訓時，張志強做了人生最重要的決定，高掛球鞋重返花東基層棒球耕耘，為了幫助後山喜愛棒球運動的孩子們，毅然決然正式引退。

9年來張志強除了投入基層棒球耕耘外，也在台東踏入農田種植稻米，也是另一個領域的重新學習，站在投手丘上追求3顆好球的張志強，面對農夫種植也堅持著3個信念「誠實」、「負責」、「品性」。

獅隊榮耀35年5月復古季主題月，特別邀請張志強回到台南棒球場，開出漂亮好球，將所堅持的信念與精神，傳遞給每一名關心的朋友、家人，賽前也將特別舉辦「老獅話家常」見面會，邀請球迷一起來參與，跟他說聲「加油，好久不見！」（編輯：謝雅竹）1130420