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統一獅台南400主題週終戰 職棒賽場飄府城文創風

2024/4/14 17:37
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（中央社記者楊思瑞台南14日電）中華職棒統一7-ELEVEn獅9日起推出5場台南400主題週賽事，讓球迷感受在地文創能量；台南市長黃偉哲今天出席開球，感謝獅隊呼應台南400活動，也盼市民支持職棒賽事。

統一7-ELEVEn獅主題週賽事於9日起至今天一共5場，球迷進入台南棒球場，就可看到運用台南400視覺識別系統設計的球場布置，可讓球迷感受台南在地文創特色，今天獅隊與台鋼雄鷹賽事，安排黃偉哲與嘻哈歌手阿跨面、芮鯊擔任開球嘉賓。

黃偉哲說，台南是統一7-ELEVEn獅主場，感謝獅隊球團以體育賽事呼應台南400活動，展現台南創意力量，也邀請球迷多多支持職棒賽事，進場為選手加油。

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台南市政府提供資料指出，文化局受理民間業者申請授權運用台南400視覺識別系統，標準色包括「祀典武廟紅」、「藍晒圖藍」、「鳳凰花橘」、「鯤鯓沙白」共4種，熱鬧繽紛。

市府表示，視覺識別系統授權方法可至文化局官網公告查詢，不收授權費，不限公司團體或個人皆可申請，授權期限最長可至2025年12月31日，無論商品開發、文宣活動等，皆可向文化局申請。（編輯：陳仁華）1130414

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