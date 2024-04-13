2024台江文化季開幕 系列活動帶來藝術饗宴

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（中央社記者張榮祥台南13日電）2024台江文化季今天開幕，同時歡慶台江文化中心開館5週年，4月至6月規劃系列活動，讓人感受音樂、表演及文化的藝術饗宴。

台南市長黃偉哲今天出席2024年台江文化季開幕及台江文化中心開館5週年紀念日，他表示，台江文化季著重在地歷史傳承及兒童、親子活動，讓許多兒童劇團及國小參與表演，凝聚在地能量。

台南市政府發布新聞稿指出，台江文化中心是融合「演藝廳、圖書館、社區大學」三合一的文化中心，也是在地社區由下而上推動文化工作的重要案例，尤其2023年慶祝台江建庄200年系列活動，更讓人看到安南區活力與希望。

台江文化季邁入第15屆，以「偶遇台江」為主題，4月至6月規劃18場演出活動、3個室內展覽及各項兒童親子活動。

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4月20日至5月12日有視覺藝術展覽「大川頁」；5月17日至6月16日由台南社區大學台江分校帶來台江流域學習展。在地學校與音樂社團更推出台江有夢社區音樂季，從3月16日至6月15日舉辦11場系列音樂會，5月26日舉辦台江藝文社團博覽會，展現在地教育能量。

劇場則包括6月1日「112學年度中山國中舞蹈教學成果發表會」、6月8日夢想成真魔術劇團大型兒童魔術劇「怪盜神偷」、6月22、23日豆子劇團「飛飛的奇幻城堡-感動再現」、6月29日喜悅舞蹈團「喜悅精選-悅舞台江」、6月30日飛悅舞集「我們的河」及喜悅舞蹈團「遇見巴哈的喜悅」等。滯留島舞蹈劇場將於6月8日、9日舉行「共融微劇場」，讓民眾體驗環境劇場。（編輯：郭諭儒）1130413