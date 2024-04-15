獅5月復古主題日推搖頭公仔 謝長亨曾智偵回娘家

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職統一7-ELEVEn獅隊公布5月「復古月」主題日，共7場比賽將邀請獅隊傳奇人物回娘家，5月4日邀請百勝傳奇投手謝長亨，壓軸是5月25日鐵捕曾智偵，並推出搖頭公仔套票。

獅隊5月為復古月主體日，將再度吹響傳統應援號角，當月獅隊主場應援將採用樂隊應援，期待壁壘分明對抗比賽張力再現，三壘區域將回歸給客隊啦啦隊應援，客隊官方應援區域三壘E區第1和第2排區域。

獅隊5月3、4、5、15、24、25及26日，共7場台南主場球賽舉辦「燃燒熱情的火、拚出感動的心」復古月主題活動，每場賽事將邀請不同主題獅隊傳奇人物共襄盛舉，首週5月4日邀請百勝傳奇人物「綠色阿草」謝長亨回娘家與球迷相見歡，而最後一週5月25日邀請「鐵漢柔情」曾智偵回到台南棒球場，用最特別的方式帶給球迷驚喜。

為了讓球迷能擁有最特別的收藏，獅隊5月4日推出綠色阿草謝長亨搖頭公仔套票，5月25日推出鐵漢柔情曾智偵搖頭公仔，本系列推出兩款公仔原價每隻新台幣1580元，搭配5月4日及25日主題日賽事門票，公仔套票售價1599元，包含當日賽事門票、傳奇球星搖頭公仔、球員卡及公仔證書，每場將抽出幸運60名球迷可以參加傳奇球星簽名會。

除了搖頭公仔套票外，5月4、5、25日賽事也特別推出復古月專屬贈品，每場限量4500份，數量有限贈完為止；5月獅隊主場賽事門票及傳奇球星搖頭公仔套票4月16日起會員優先購票，18日全面開賣。（編輯：張雅淨）1130415