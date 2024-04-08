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中職統一獅台南400主題日 13日邀陳亞蘭開球

2024/4/8 11:20
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（中央社記者謝靜雯台北8日電）中華職棒統一獅X台南400主題日，13日台南主場賽事邀請以「嘉慶君遊台灣」獲得金鐘獎男主角的陳亞蘭擔任開球嘉賓，陳亞蘭盼透過不同領域交流，讓民眾也認識歌仔戲文化之美。

獅隊今天發布新聞稿，宣布9日至14日統一獅X台南400主題日，一起台南、世界交陪熱鬧登場，13日在主場台南棒球場與台鋼雄鷹隊交手，配合主題日邀請陳亞蘭擔任開球嘉賓。

陳亞蘭演出的「嘉慶君遊台灣」在台南鹽水「岸內糖廠影視基地」拍攝取景，拍出台灣膾炙人口的歷史故事，而陳亞蘭精湛演出表現，讓她獲得第57屆電視金鐘獎戲劇節目男主角獎肯定。

獅隊新聞稿指出，陳亞蘭老家在台南，對於台南這個城市充滿許多感情，長期投入歌仔戲文化推廣。陳亞蘭表示，很開心能夠共襄盛舉參與統一獅台南400主題日活動，擔任開球嘉賓是一件很榮幸的事情，期待透過不同領域的接觸，也希望透過文化傳承合作，讓民眾能夠更認識歌仔戲文化的美。

統一獅總經理蘇泰安表示，本週台南400主題日規劃一系列活動，開球嘉賓結合台南各行各業成功的藝人或企業，非常榮幸能夠邀請金鐘視帝陳亞蘭擔任開球嘉賓，透過體育與文化結合，讓更多人可以更近一步認識歌仔戲曲。（編輯：張雅淨）1130408

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