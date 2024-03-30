統一獅團隊薪資談定 陳鏞基複數年約總值1560萬元

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職35年賽季今天開打，統一獅隊公布團隊薪資全數談定，野手陳鏞基、蘇智傑及投手劉軒荅簽下複數年約，陳鏞基月薪新台幣65萬元、合約薪資總額1560萬元。

中職統一獅隊主場開幕戰將於明天在台南棒球場舉行，今天先公布團隊薪資談完，捕手陳重羽獲得加薪8.5萬元、月薪24萬元，加薪54.84%；野手邱智呈獲得加薪11萬元，月薪26萬元、加薪73.3%；投手邱浩鈞獲得加薪7.5萬元、月薪27.5萬元，加薪37.5%；野手林益全獲得加薪10.5萬元，加薪42%。

去年結束複數年約的野手蘇智傑，再簽下2年複數年約，2024年月薪58萬元，2025年月薪63萬元，合約總額1452萬元，另設激勵條件予以鼓勵拚出好成績。

投手劉軒荅去年投出亮眼成績，今年首度晉升為複數年約選手，簽訂2年複數約，2024年月薪36萬元、2025年月薪40萬元，合約總額為912萬元。

野手陳鏞基再簽2年複數年約，2024年及2025年月薪皆為65萬元，合約薪資總額1560萬元，另設激勵條件予以鼓勵拚出好成績。

此外，目前仍在執行複數年約的球員尚有投手陳韻文、野手陳傑憲、林岱安、胡金龍及投手宋文華。（編輯：管中維）1130330