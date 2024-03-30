中職開幕戰大巨蛋開打 徐若熙先發將寫多項紀錄

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）味全龍、樂天桃猿今晚攜手為中職35年揭序幕，龍隊先發投手徐若熙可寫多項紀錄，包括將投出中職大巨蛋第1球、隊史最年輕開幕戰先發投手，桃猿隊則派出洋投威能帝先發。

中華職棒35年賽季今晚在台北大巨蛋開打，截止昨天下午5時為止，依主場龍隊官方所提供售票資訊，預售已逼近2萬5000張門票，台北大巨蛋成為中職第19座例行賽場地，第1場比賽票房就開紅盤寫紀錄，原開幕戰最多觀眾人數紀錄為1萬9393人，今晚則有望挑戰3萬人大關。

龍隊曾在1991、1992、1993、1998、1999年獲得打聯盟開幕戰機會，此次為隊史第6度，而1998、1999年開幕戰因雨延賽，睽違25年後再獲打開幕戰機會，只不過這回有了大巨蛋不必再害怕下雨延賽。

龍隊派出新生代王牌投手徐若熙先發，將投出大巨蛋中職例行賽第1球，也將以23歲又150天成為中職史上第4年輕、隊史最年輕開幕戰先發投手，隊史原紀錄由外籍投手為史東（Joseph Strong）的27歲又193天保持，本土投手則為黃平洋的29歲又127天。

龍隊前5次打聯盟開幕戰，本土投手投過2次先發、都是由黃平洋扛起重任，徐若熙將成為黃平洋後，隊史第2名本土開幕戰先發投手、別具意義，也有機會挑戰史上第2年輕開幕戰本土先發勝投。

龍隊今年開季名單中新秀游擊手劉俊緯是亮點，無論在開幕戰排入先發打序，或者比賽後半段替補上場，都將以19歲又195天寫下隊史開幕戰最年輕出賽野手紀錄，原紀錄為現任龍隊教練、退役好手張泰山的21歲又113天。

樂天桃猿隊（含Lamigo時期）第10度參與聯盟開幕戰，扣除2020年延賽不算，其餘8次都排洋投先發，今年也沒有意外，將由洋投由威能帝（Pedro Fernandez）扛起先發重任。（編輯：龍柏安）1130330