徐若熙先發5.2局失2分 第6局容易不穩是課題

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中職味全龍隊徐若熙今天先發對上台鋼雄鷹，前5局展現壓制力，不過第6局遇到亂流丟2分，最後無緣勝投，教頭葉君璋表示，經過5局中場之後的調整，是徐若熙要適應的課題。

徐若熙今天用88球投5.2局，被敲3支安打，出現3次四壞球保送，包括1次敬遠，飆出7次三振，失掉2分，其中狀況都是在第6局發生，滿壘時被張肇元敲安打掉分。最後龍隊以3比2獲勝，徐若熙無關勝敗，勝投由中繼投1.1局無失分的銳歐（Rio Gomez）拿下。

賽後總教練葉君璋表示，徐若熙今天狀況算是近幾場出賽中很好的，「不管是控球各方面，整體動作都滿順暢。」

不過徐若熙時常在第6局遇到亂流，無緣優質先發，對此葉君璋指出，「因為在台灣第5局結束後的休息時間比較久，這方面他比較生疏一點，今天這場雖然有比較好，但看得出來還是有點不知道怎麼調整，還是要去慢慢習慣、適應。」

談到第6局的狀況，徐若熙指出，當時控球有點跑掉，投得太小心，「當然會想要丟完（第6局），很可惜，很常會發生這樣子丟不完的狀況，還要再去找問題。」不過球隊順利中止4連敗，徐若熙說：「大家都把自己的東西做到最好，不用去想說在連敗，該做的事情做好就夠了。」

徐若熙今天首度對決「台鋼大王」王柏融，3個打席都解決掉他，其中送出2次三振，徐若熙表示，「可能學長還沒有調整好，我對到每個打者都是全力去丟。」（編輯：陳政偉）1130504