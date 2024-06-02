美日職球探到場徐若熙登板先發 5.2局失1分退場

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）中職味全龍隊投手徐若熙今天大巨蛋登板，吸引超過10支美日職球隊球探到場，徐若熙投5.2局失1分，球探測最快球速154公里，與現場測速槍約有4公里速差，球隊3比1領先時退場。

中華職棒味全龍隊今天與中信兄弟隊交手，龍隊派出本土投手徐若熙先發，徐若熙開賽1局上讓打者3上3下，大巨蛋計分板上測速測得最快約150公里，但現場球探測速最快球速約154公里。

徐若熙開賽連抓7個出局數，直到3局上被敲出安打、投出保送，2人出局後被江坤宇敲安失掉1分，但沒有擴大失分危機，4局上被陳俊秀、曾頌恩接連敲出安打，但及時回穩、沒有掉分。

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徐若熙6局續投1人出局後被張志豪敲出安打，三振抓到第2個出局數後又投出四壞保送後退場，今天總計用97球投5.2局，僅被敲出5支安打，投出8次三振、4次四壞保送，失掉1分責失分，是勝投候選。

今天到場的職棒球隊球探有北海道日本火腿鬥士隊、東京養樂多燕子隊、福岡軟銀鷹隊、樂天金鷲隊、千葉羅德海洋、洛杉磯道奇、匹茲堡海盜隊、波士頓紅襪隊、亞利桑那響尾蛇、聖地牙哥教士等隊。（編輯：陳仁華）1130602