陳晨威50支三壘打史上最速 坦言想拚完全打擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯桃園11日電）中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊野手陳晨威今天首打席敲出生涯第50支三壘打，是中職史上第3人及最速達成；此外，陳晨威這場還有敲出全壘打，坦言想拚完全打擊，卻造成反效果。

桃猿在主場樂天桃園棒球場迎戰中信兄弟隊，陳晨威打開路先鋒第1棒，1局下首打席就敲出三壘打寫紀錄，再靠林立安打跑回團隊第1分。

陳晨威說，第2次對上兄弟先發洋投克迪（Kirk McCarty），有上次經驗，知道對方會快慢搭配運用，前2個打席有設定想攻擊的球路。

陳晨威繼兄弟野手張志豪、退役球員張正偉後，以生涯第545場、2302打席、2060打數達成個人中職生涯第50支三壘打，超越張志豪，成為史上最速達成紀錄者。

至於是否想挑戰三壘打紀錄保持人張志豪的67支，陳晨威賽後受訪表示，他還年輕，只要穩定出賽、身體健康就有機會。這是大紀錄，如果有機會就把握拚看看。

目前中職生涯累積50支三壘打、20轟的陳晨威笑說，全壘打比三壘打還難打，而前2個打席完成三壘打、全壘打（3局下），也曾想挑戰完全打擊，隊友雖提醒不要太在意，但可能一直想著有機會，後面2個打席反而攻擊太過小心、不夠自在，更想確實擊球，造成反效果。（編輯：李明宗）1130611