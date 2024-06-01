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兄弟擊敗龍隊2連勝 換周思齊代跑全力拚盜壘紀錄

2024/6/1 21:31（6/1 21:56 更新）
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中華職棒例行賽1日晚間在台北大巨蛋上演中信兄弟與味全龍的賽事，雙方互有攻防。圖為兄弟跑者岳政華（左）在比賽第9局時靠著隊友安打攻上三壘得點圈。中央社記者趙世勳攝　113年6月1日
中華職棒例行賽1日晚間在台北大巨蛋上演中信兄弟與味全龍的賽事，雙方互有攻防。圖為兄弟跑者岳政華（左）在比賽第9局時靠著隊友安打攻上三壘得點圈。中央社記者趙世勳攝　113年6月1日
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（中央社記者謝靜雯台北1日電）中職中信兄弟隊今天靠著洋投猛登5.2局失1分好投，張志豪2安3打點，以7比3擊敗味全龍、近期2連勝。談起換周思齊代跑，兄弟總教練平野惠一表示會盡力幫助周思齊達成百盜紀錄。

兄弟隊今天在台北大巨蛋與味全龍隊交手，兄弟1局上岳政華率先敲出安打、盜上二壘，2人出局後陳俊秀選到保送，靠著暴投攻佔二、三壘，曾頌恩再選保送，張志豪三壘打一棒3分，王政順安打再添1分。

兄弟許基宏5局上敲出陽春砲、為個人本季2轟，6局上張志豪二壘打，2人出局後林吳晉瑋安打多添1分保險分，9局上再靠著接連攻勢串聯跑回團隊第7分。

兄弟隊先發投手猛登（Daniel Mengden）今天前2局沒有失分，3局下被劉時豪敲出安打，投出觸身球保送後再被林孝程、李凱威接連安打失掉1分。

龍隊4到7局沒有得分，8局下1人出局後再靠著郭天信、劉基鴻、拿莫．伊漾安打先追1分，黃柏豪高飛犧牲打再添1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

7局上兄弟陳俊秀敲出安打，換上周思齊代跑、盜壘失敗，9局上周思齊靠著滾地球上壘，但也沒能盜壘成功，生涯盜壘數還是停在99盜。

兄弟隊總教練平野惠一表示，換周思齊代跑就是要讓他挑戰盜壘紀錄，賽前也有先預告有機會就會換他上場挑戰，今天有2次盜壘機會，沒有完成比較可惜，盜壘本來就不是這麼容易成功的，但一定會全力幫助他完成目標。（編輯：龍柏安）1130601

中華職棒中信兄弟隊老將周思齊（圖）1日在台北大巨蛋對味全龍的比賽登場，9局敲出一記內野滾地球，趁傳上壘並帶有1分打點。中央社記者趙世勳攝 113年6月1日
中華職棒中信兄弟隊老將周思齊（圖）1日在台北大巨蛋對味全龍的比賽登場，9局敲出一記內野滾地球，趁傳上壘並帶有1分打點。中央社記者趙世勳攝 113年6月1日
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