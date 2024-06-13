葉君璋堅定表態不可能網羅邱丹 直言酒駕嚴重性

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（中央社記者楊啟芳新北13日電）中職樂天桃猿昨天提出邱丹的合約讓渡申請，味全龍隊教頭葉君璋今天明確表態，一定不可能考量網羅他，直言酒駕情事比之前黃勇傳事件更嚴重，「酒駕就代表你不想打球了。」

邱丹在10日凌晨酒後行經國道1號北上路段，失控撞擊路肩護欄，隨即桃猿球團在11日發出聲明表示，依照球團與球員契約規定解除合約，絕對不允許此類事件再次發生。桃猿隊依照程序昨天已向聯盟提出邱丹的合約讓渡申請，其他球團申請取得讓渡選手合約截止時間為19日下午5時。

被問到網羅邱丹的可能性，味全龍隊總教練葉君璋今天表示，「這不可能，現階段一定不會考量，我覺得要用比較的話，這（酒駕）應該比黃勇傳還更嚴重。」前統一獅隊球員黃勇傳在5月底時因為多次逾假未歸、欠債問題遭到開除，並沒有其他球團網羅。

葉君璋嚴肅強調，「我有跟選手講，你酒駕就代表不想打球了，真的不可以小看這件事情，他這次是自撞，但如果是撞到人、是你我的家人，你還會希望他來打球嗎？」（編輯：李亨山）1130613