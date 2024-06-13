本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 運動

葉君璋堅定表態不可能網羅邱丹 直言酒駕嚴重性

2024/6/13 18:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳新北13日電）中職樂天桃猿昨天提出邱丹的合約讓渡申請，味全龍隊教頭葉君璋今天明確表態，一定不可能考量網羅他，直言酒駕情事比之前黃勇傳事件更嚴重，「酒駕就代表你不想打球了。」

邱丹在10日凌晨酒後行經國道1號北上路段，失控撞擊路肩護欄，隨即桃猿球團在11日發出聲明表示，依照球團與球員契約規定解除合約，絕對不允許此類事件再次發生。桃猿隊依照程序昨天已向聯盟提出邱丹的合約讓渡申請，其他球團申請取得讓渡選手合約截止時間為19日下午5時。

被問到網羅邱丹的可能性，味全龍隊總教練葉君璋今天表示，「這不可能，現階段一定不會考量，我覺得要用比較的話，這（酒駕）應該比黃勇傳還更嚴重。」前統一獅隊球員黃勇傳在5月底時因為多次逾假未歸、欠債問題遭到開除，並沒有其他球團網羅。

葉君璋嚴肅強調，「我有跟選手講，你酒駕就代表不想打球了，真的不可以小看這件事情，他這次是自撞，但如果是撞到人、是你我的家人，你還會希望他來打球嗎？」（編輯：李亨山）1130613

邱丹
邱丹酒駕遭解約 桃猿依程序提合約讓渡申請酒駕無論台日都不被允許 桃猿賽前再度叮嚀球員
葉君璋
中職兩地因雨延賽 悍將龍隊將面臨5連戰王維中6局失1分飆8K 搭檔吉力吉撈：勇於對決
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
黃保羅腰部不適下二軍休息 先暫停技術訓練
172.30.142.84
更多編輯台推薦新聞：