徐若熙先發用球數破新高助龍止敗 葉君璋給好評

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（中央社記者謝靜雯台北2日電）中職味全龍今天與中信兄弟交手，徐若熙5.2局失1分好投，林孝程單場3安2打點率隊6比2搶勝，中止3連敗。徐若熙登板，美日職球探關注，總教練葉君璋感受到壓力但認為狀況不錯。

味全龍隊今天繼續在台北大巨蛋與中信兄弟交手，龍隊派出本土投手徐若熙先發，吸引美日職超過10支球隊球探到場觀賽。徐若熙今天前2局沒有失分，3局上被敲出安打、投出保送，2人出局後被江坤宇敲安失掉1分，但沒有擴大失分危機。

徐若熙4、5局沒有失分，6局上續投1人出局後被張志豪敲出安打，三振抓到第2個出局數後又投出四壞保送後退場，總計用97球投5.2局，僅被敲出5支安打，投出8次三振、4次四壞保送，失掉1分責失分，球探測得最快球速154公里，奪下個人本季第3勝。

龍隊前3局沒有拿下分數，4局下靠著保送、趁傳、接連暴投跑回追平分，5局下劉俊緯敲安、林孝程三壘打送回超前分，2人出局後吉力吉撈．鞏冠安打多添1分保險分。

龍隊6局下靠著劉基鴻安打、盜壘、犧牲觸擊、觸身球保送、林孝程安打再添1分，8局下劉俊緯敲出生涯首轟，2分砲幫助球隊拉大領先差距，順利贏得勝利。林孝程單場3安2打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

葉君璋表示，徐若熙看起來狀況不錯，但感覺得出來有一點緊張，投得太過小心，球隊連敗的狀況也讓其有壓力，加上很多球探在看。

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徐若熙今天投97球已經是生涯單場新高，葉君璋表示，這個球數應該會是之後的常態，之後出賽單場球數可能會控制在90、100球左右。

徐若熙表示，今天投球感覺不錯，控球比上一次登板好，可能與身體疲勞度下降有關。被問起美日職這麼多球探來看是否會緊張，徐若熙說，只要是比賽都會緊張。至於被高中學長江坤宇敲安失掉1分，他則笑說：「是學長可以，剛好投到他比較好攻擊的位置。」（編輯：管中維）1130602