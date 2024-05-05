徐若熙輪值正常可能多休1天 伍鐸定位會再考慮

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）中職味全龍投手徐若熙昨天先發5.2局失2分、無關勝敗，總教練葉君璋稱讚是徐若熙本季狀況最好的1場，接下來正常輪值但可能多休1天，至於洋投伍鐸回一軍定位會「思考一下」。

中華職棒味全龍隊投手徐若熙昨天對台鋼雄鷹隊先發，用88球投5.2局，被敲3支安打，投出7次三振，失掉2分責失分，無關勝敗。

葉君璋今天賽前接受媒體訪問表示，徐若熙昨天狀況整體來說不錯，直球、各方面都很到位，應該是今年目前為止出賽狀況最好的1場。

葉君璋也提到徐若熙下一場還是會正常先發輪值，都會隨時詢問投手狀況，但也可能會讓徐若熙多休息，先發場次往後挪1天。

至於先前下二軍調整的伍鐸（Bryan Woodall），葉君璋表示，伍鐸回到一軍後應該還是會繼續排在先發，因為在先發投得不錯。

但接著葉君璋又細數現在的先發輪值，除了徐若熙外，還有王維中、鋼龍（Drew Gagnon）和艾璞樂（Tyler Eppler），是否讓伍鐸移往中繼，「先前沒有想過這點，但也可以考慮一下」。（編輯：管中維）1130505